Hija de Poncho de Nigris le confiesa: “Pensé que tú no me amabas”; lo critican por su respuesta

Poncho de Nigris es conocido por ser muy activo en sus redes sociales, donde comparte diversos aspectos de su vida cotidiana. Esta popularidad lo ha llevado a tener cada vez más proyectos propios en los que permite que le conozcan más a fondo y por eso tiene diversas temáticas en sus podcasts. En el último episodio, su hija mayor fue la invitada especial, pero lejos de callar las críticas, las aumentó.

Y es que desde hace tiempo, Poncho ha sido criticado por su trato hacia la adolescente que es fruto de una relación pasada y por ende no vive con él ni su nueva esposa Marcela Mistral con quien tiene otros tres hijos.

En el video compartido por el influencer se puede ver a Poncho sincerándose con su hija, expresándole su amor pese a la distancia y casi llega a las lágrimas. Sin embargo, algunos comentarios de Poncho generaron controversia.

La respuesta de Poncho de Nigris a la confesión de su hija

La primogénita de Poncho le confesó que sí llegó a pensar que no la quería y que sufre comparaciones con sus hermanos, mismas que han afectado su autoestima y han complicado su relación con él.

“Yo siempre siempre los tengo en la cabeza a todos y siempre estoy pensando: ‘Ojalá (su hija mayor) sienta que la amo con todo mi corazón y que no vaya a pensar, eso, que no te quiero’, eso es lo que yo quiero porque yo también a veces como he estado separado de ti un tiempo, yo siento que a veces como que tú vas a conocer a otra persona y lo vas a querer más que a mí porque no has convivido tanto conmigo, o sea, algún novio de tu mamá o algo así”, le dijo Poncho a su hija en una sincera charla.

En respuesta, la adolescente dijo: “Yo pensé que tú no me amabas ya que tenías (a sus otros hijos)”.

Pero para dejarla tranquila, Poncho respondió: “Te pones celosa y ellos también se ponen celosos de ti pero es normal, son hermanos”.

Las críticas vinieron cuando Poncho le dijo a su primogénita que la quiere, pero le hubiera gustado tener un hijo varón: “El momento más importante que pasé contigo fue cuando te vi por primera vez y yo pensé que iba a pasar mucho tiempo contigo porque eras mi primera hija... yo quería tener un hijo”, expresó.

Los internautas lamentaron la conversación de Poncho con su hija porque consideran que lejos de hacerle bien, solo la confunde.

De igual manera, la hija de Poncho le dijo que los reproches ya quedaron atrás y realmente quiere construir una relación con él aunque reconoció que le hace falta “soltarse más” con él porque aún no se siente con la confianza de mostrarse cómo es con él y su familia y se siente desconectada de su mundo.

