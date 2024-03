Hija de Rosy Mendoza ya acudió a la fiscalía para presentar las pruebas contra la empleada que le robó

La semana pasada, en nuestro martes de TVNotas, pudimos hablar en exclusiva con Silvana Durán, hija de la fallecida vedette, Rosy Mendoza, y nos reveló que le robaron varias pertenencias de su querida madre.

Durán nos confesó que acudió al ministerio público para levantar la denuncia contra Erika ‘N’, su hijo Miguel ‘N’, y su media hermana Sarahi ‘N’, debido a que robaron varias cosas de su madre.

Desde entonces, Silvana lo único que pide es justicia y poder recuperar las pertenencias que le quitaron a su madre cuando ella se encontraba muy delicada de salud y perdió la vida.

Ve: Rossy Mendoza agonizaba en el hospital ¡mientras su empleada le robaba más de medio millón de pesos!

Ahora, Silvana acudió a la fiscalía de Tlalpan para proporcionar más datos de los objetos robados, es decir, fotografías. Además, llevó a la nieta de Rosy Mendoza como testigo de los hechos.

Silvana mencionó que tuvo que realizar un inventario de todo lo que tenía su madre y se dio cuenta de que se llevaron más cosas de las que había pensado.

Te puede interesar: ¿Justin y Hailey Bieber se divorcian? La modelo declaró: “Lamento estropearlo”

Finalmente, Silvana Durán volvió a pedir ayuda a las autoridades para que los supuestos ladrones sean atrapados y le devuelvan las cosas de su madre.

Silvana Durán

“Pido ayuda a las autoridades para que se haga justicia para mi madree me haga justicia a mí, y que regresen lo robado. No me importa el dinero, lo vuelvo a repetir, lo que me importan son las cosas de mi madre.”