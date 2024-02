Rossy Mendoza agonizaba en el hospital ¡mientras su empleada le robaba más de medio millón de pesos!

En exclusiva, platicamos con Silvana Durán (60 años), hija de la fallecida vedette, Rossy Mendoza, y nos sorprendió con la noticia de que le robaron las pertenencias de su madre. Silvana acudió el jueves pasado al Ministerio Público a levantar la denuncia.

“Vine a levantar la denuncia en contra de Erika ‘N’, su hijo Miguel ‘N’ y de su media hermana Sarahi ‘N’. Le pedí a esta señora Erika ‘N’ que limpiara la casa de mi mamá para que, cuando regresara del hospital, encontrara su casa limpia. Mi mamá falleció y, a finales de enero, me di cuenta de que faltaban varias cosas. Esta señora dejó de ir a trabajar. La buscaba y me decía que sí iba, pero me dejaba plantada o me daba pretextos para no ir”. Silvana

Y agregó: “Me di cuenta de que, cuando me llegaba a contestar, era muy prepotente y arrogante conmigo. Ella fue el 3 de febrero y le pregunté si no había visto la medalla de los cincuenta años de mi mamá. Es de oro. Y muy grosera me respondió: ‘No sé, no sé. Yo los cajones no los reviso’. Se me hizo raro porque yo nunca le comenté que estaba en algún cajón. Y no quiso regresar a trabajar hasta el 22 de febrero”.

FOTOGRAFIA DE LA CASA DE ROSY MENDOZA PUBLICADA EN LA EDICION 257 DE TV NOTAS / TVN/TVN

Mira: Muere Rossy Mendoza, la icónica vedette del cine de ficheras, a los 80 años

Silvana mencionó que, al darse cuenta de la situación, comenzó a ver que faltaban más cosas de la casa.

“Nos dimos cuenta de que no estaban los abrigos de zorro de mi mamá. Vestuario de los shows. Un cuadro de Raúl Anguiano. La medalla, bisutería fina, joyería fina. Vestidos de mi madre. Coronas con sus cetros, penachos y plumas exóticas originales de faisán y de pavo real. Electrodomésticos, sartenes, ollas, y aparatos de cosmetología, entre otras cosas. Saqueó toda la casa mientras yo cuidaba a mi mamá en el hospital”, señaló.

Molesta, exige que le regrese todo lo que presuntamente se robó. “Yo no he visto a esta persona que se llevó las cosas de mi mamá, que valen mucho dinero. No me importa el dinero. Yo quiero las cosas. Todo asciende a más de 500 mil pesos. Quiero que se le haga justicia a mi mamá. Abusó de nuestra confianza y eso es un delito. No sé si tenga que estar en la cárcel, pero quiero que nos regrese lo que nos pertenece”, concluyó.

Checa: Ricardo Casares habría sufrido un infarto a minutos de entrar al aire a Venga la alegría esta mañana

¿Quién fue Rossy Mendoza?

Rossy Mendoza fue reconocida por su talento y belleza en las décadas de los 70 y 80. Participó en varias películas como Capulina contra los vampiros, El Santo contra los secuestradores, entre muchas otras.

Sus últimos años de vida luchó contra el lupus que la postró en una cama. Le fue afectando poco a poco los huesos. Falleció el pasado 29 de diciembre, víctima de un paro respiratorio.

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.

Te recomendamos: Ricardo Peralta habría destapado que Danna Paola regala sus boletos ¡Para llenar sus conciertos!