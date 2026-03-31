¿Hijo de Aquivaldo Mosquera le reclamó su ausencia? Exjugador revela detalles tras polémica con Karla Pineda

El exfutbolista Aquivaldo Mosquera (44 años) tras llegar a un arreglo por la pensión alimenticia, desde hace un año ya puede convivir sin problemas con el hijo que tuvo con la exesposa del comediante Adrián Uribe, Karla Pineda (42), tras una relación extramarital. Esta situación había llegado a los juzgados familiares en 2016, debido a que el exjugador no quería reconocer al menor, hasta que un juez determinó legalmente la paternidad ese mismo año. Cabe recordar que Mosquera estaba casado en ese entonces con Juliana Alatorre y tenía dos hijas. Platicamos con Aquivaldo cómo ha sido este reencuentro con su hijo y lo que el niño le ha expresado.

Aquivaldo Mosquera habla de su hijo / Luis Pérez y redes sociales

¿Qué dijo Aquivaldo Mosquera sobre la relación que tiene con su hijo?

Aquivaldo Mosquera nos comentó: “Él solito se ha ido abriendo, no lo presionamos para que lo haga, porque lo tiene que hacer de acuerdo con su personalidad y con lo que va sintiendo. Tenía muchas cosas dentro porque el padre no estuvo desde que nació, y ahora que lo tiene hemos ido despacio y se ha abierto muchísimo”.

“Él nunca me reclamó ni ha sido así, hemos tratado de tener conversaciones diferente a todo este caso, me pregunta cuando jugaba en el América, cosas como esas o cosas de futbolista y de cómo me siento como entrenador”.

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Aquivaldo Mosquera, exfutbolista que se reencontró con su hijo / Luis Pérez y redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro entre Aquivaldo Mosquera y su hijo?

Aquivaldo Mosquera nos cuenta como se ha sentido al convivir con su hijo tras varios años de no hacerlo. “Me siento muy bien compartiendo con el niño, ha sido paso a paso, lógico que no ha sido de un jalón todo, el comienzo fue un poco reacio el estar un día completo o el amanecer en mi casa. Ha estado en varios momentos donde se ha quedado en la casa, unos días me ha acompañado a algunos eventos y lo estoy disfrutando bastante”.

Mosquera asegura que se sentirá orgullos de su hijo en lo que él decida querer dedicarse cuando sea grande:“Ojalá siga mis pasos, pero no lo veo mucho dentro del futbol, vamos a dejar que tenga su propio criterio de lo que quiere ser. Esperemos si se inclina por el futbol sería lindo, pero lo vamos a apoyar en lo que él guste. Me ha dicho varias cosas, por ejemplo, quiere ser arquitecto y eso me emociona mucho; era lo que yo quería ser de niño.Y de incursionar en lo artístico no me ha dicho nada, pero sí de organizar eventos como lo hace su hermano”.

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¿Aquivaldo Mosquera y Juliana Torre se divorciaron tras haberla engañado?

Al preguntarle a Aquivaldo Mosquera si esta situación fue la que ocasionó que su matrimonio con Juliana Latorre terminara, él ahora técnico en la liga Premier en Celaya, Guanajuato, dijo: “Obviamente afectó en su momento, tratamos de resolverlo y estuvimos muchos años juntos se tomaron decisiones por otras cosas. En realidad, tratamos de superar esto, pero fue muy difícil y más cuando tienes un matrimonio e hijos de por medio. El divorcio llegó mucho tiempo después, hace cinco o seis años; no suelo hablar de mi vida personal, pero esto ha sido público y por eso hay que aclararlo”.

El exdefensa americanista asegura que tiene una buena comunicación con la mamá de su hijo. “La verdad es que si, eso es una de las cosas que hablamos y que tenemos que mejorar, porque es difícil no tener comunicación con la madre de tu hijo. Más por temas de jueces y no poder venir a la ciudad de México (en ese entonces vivía en Colombia), y debes tener una comunicación constante. No es que nos hablemos todas las semanas, pero tenemos una comunicación cordial por el bien del niño”.

Respecto a que, si su hijo ya conoce a sus hermanas producto del primer matrimonio del exfutbolista, asegura: “Él se emocionó mucho cuando se enteró de que tiene otras hermanas, porque es un niño bastante amoroso. Han podido hablar por teléfono y esperemos que se dé la oportunidad de que se puedan conocer en persona, pues viven en Colombia”

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Aquivaldo Mosquera y Juliana Aguirre / Luis Pérez y redes sociales

¿Aquivaldo Mosquera llegó a un acuerdo con Karla Pineda para la pensión alimenticia?

Respecto al tema de la pensión alimenticia dijo. “Ya estamos al corriente desde hace mucho tiempo, era más por decisiones mal tomadas en su momento y la responsabilidad siempre ha estado”.

Al cuestionarlo a que se refiere de que ‘por malas decisiones no llegaban a un acuerdo’, el exatleta dijo: “Porque de un lado era porque no me dejaba ver al niño y yo por el otro lado, digamos que no quería dar lo que tenía que ser en lo mensual en cuestión de dinero. Pero fue más por eso. Aquí no se usó al niño como moneda de cambio, no fue por ahí, fueron otros temas donde nosotros los teníamos mal fundamentados a la hora de las decisiones, pero el dinero está estipulado desde hace tiempo, pero fue más por las determinaciones que se hicieron”.

Aquivaldo ahora está al pendiente de su hijo, donde el tema de tal vez poder en un futuro tener algo con Karla en cuestión amorosa, señaló: “Ese capítulo ya está cerrado, yo tengo una relación con otra persona aquí en México, y me imagino que ella (Karla) tiene a alguien más, pero ya eso está en el pasado”, concluyó.

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Karla Pineda / Luis Pérez y redes sociales

¿Cuál es la historia entre Karla Pineda y Aquivaldo Mosquera?

Ellos se conocieron en 2014 y sostuvieron un romance donde ella quedó embarazada, se lo dijo al futbolista,pero él le pidió no decir nada.

En 2016 la actriz y conductora Karla Pineda denunció

Tras la negativa del exfutbolista, para asumir su responsabilidad ella lo denunció penalmente por falsedad de declaraciones y fraude procesal. Además, nos contó en ese entonces que había recibido una llamada ofreciéndole de 8 a 10 millones de pesos para detener el juicio y no se realizará la prueba de ADN , el futbolista colombiano. Por lo que la conductora rechazó dicha oferta.

, el futbolista colombiano. Por lo que la conductora rechazó dicha oferta. Mosquera y su esposa Juliana Latorre, denunciaron a Pineda por extorsión.

En 2016 las autoridades obligaron a realizarse la prueba de paternidad al deportista y esta salió positiva. Por lo que se determinó que deberá pagar 23 mil pesos mensuales de pensión .

. El exfutbolista en 2019 metió un oficio en los juzgados para solicitar la reducción de la pensión alimenticia. Debido a que como se había retirado del futbol sus ingresos ya no eran los mismos y aun así ha cumplido con sus pagos.

y aun así ha cumplido con sus pagos. En 2022 ella viajó a Colombia donde se reencontraron y retomaron una relación amorosa, donde publicamos que ella lo mantenía y le pagaba los gastos.

En 2025 Karla y Aquivaldo llegaron a un acuerdo en las convivencias del exjugador con su hijo. Tiene la libertad de verlo cuando quiera y pasar tiempo con el niño.

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Aquivaldo Mosquera y Karla Pineda / Redes sociales

¿Quién es Karla Pineda?

En 1993 comenzó su carrera como modelo , entró a televisa y fue conductora de los programas No lo cuentes , Diablito Show , Despierta tu alegría , Poison en Telehit , además es conductora de eventos privados.

, entró a televisa y fue conductora de los programas , , , , además es conductora de eventos privados. Es conductora del podcast 4U sin filtro .

. En lo personal estuvo casada con el actor Adrián Uribe y tuvo un hijo.

En Instagram tiene 236 mil seguidores.

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Karla Pineda, madre del hijo de Aquivaldo Mosquera / Las estrellas

¿Cuál es la trayectoria de Aquivaldo Mosquera?

Debutó en 2000 y jugó en los equipos Atlético Nacional en Colombia , se vino a México y jugó con Pachuca, después se fue al Sevilla de España, regresó a México de nuevo con América, y luego se fue a Pachuca, Deportivo Cali, Jaguares de Chiapas, y se retiró en 2019 .

, se vino a México y jugó con Pachuca, después se fue al Sevilla de España, regresó a México de nuevo con América, y luego se fue a Pachuca, Deportivo Cali, Jaguares de Chiapas, y . Como técnico dirigió a Cucuta deportivo Colombia, Inter de Querétaro, Agricultores de Guasave, Lobos de la ULMX en Celaya, Guanajuato.

En lo personal estuvo casado con Juliana Alatorre y tuvo dos hijas, se divorció hace cinco años.

Ya arregló sus diferencias con Karla Pineda con quien tuvo un hijo en 2015, y tuvieron un pleito legal por la pensión alimenticia. Y desde hace un año mantiene las convivencias con su hijo de manera más regular.

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