Hijo menor de Poncho de Nigris, sufre accidente y es operado de emergencia

El hijo menor del influencer regiomontano Poncho de Nigris tuvo un accidente ayer, lo que llevó a su hospitalización y una operación de emergencia.

El exconductor de televisión compartió a través de sus redes sociales que su pequeño se fracturó el brazo mientras jugaba en la calle con sus hermanos.

“Se quebró un bracito, por andar jugando en la calle, se me hace que fue error mío. Fuimos al hospital, lo vio el doctor, yo le sentí el bracito roto que estaba zafado y fue un accidente que pasó y ya, pero nos estaban grabando”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris y Marcela Mistral comparten que su hijo menor tuvo accidente / Instagram: @ponchodenigris @musamistral

Poncho de Nigris habla de incidente de su pequeño mientras jugaba

El exconcursante de ‘La casa de los famosos México’ informó que decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales porque, cuando llegaron al hospital para atender a Toñito, había gente grabándolos. De esta manera, decidió ser él quien informara primero sobre el estado de salud de su hijo.

“Les aviso, que si llegan a enterarse de algo no es nada grave, pero sí lo van a tener que operar y va a tener que quedarse. No es nada grave, pero está feo, se siente bien feo… Se siente horrible que por tu culpa, por nada, se quiebre el brazo uno de tus hijos”. Poncho de Nigris

A pesar de reconocer que el accidente de su hijo fue su error, Poncho de Nigris aseguró que actuó rápidamente y llevó a su hijo al hospital inmediatamente después de la caída. Esta pronta respuesta fue crucial para la atención de Toñito.

Marcela Mistral revela la cirugía de su hijo fue un éxito

Marcela Mistral, esposa de Poncho, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que su bebé salió de cirugía sin complicaciones. “GLORIA A DIOS. TODO PERFECTO SIN COMPLICACIONES. Ya estamos en recuperación, gracias por sus mensajes y oraciones”, escribió Marcela.

“La cirugía fue un éxito a pesar de lo aparatoso por su edad”, contó Marcela en un video para sus historias de Instagram. También reveló que fue una experiencia muy angustiante para ella, pero afortunadamente actuaron a tiempo y llevaron al pequeño al hospital de inmediato. “

Me dio mucho pánico, no me había pasado y con un hijo es algo que no se le desea a nadie. Me revivió muchas cosas, pero la verdad la gente del hospital super lindos, yo les decía si grito no me juzguen porque estaba muy nerviosa e impaciente, pero dentro de todo la cirugía fue éxito y con el mejor escenario”, concluyó Marcela.

