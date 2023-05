Hijo menor de Verónica Castro la defiende y aclara si el comentario del karma era para Yolanda Andrade

Verónica Castro, al enterarse de lo que le pasó a Yolanda Andrade, comentó sobre el karma, y muchos cibernautas la comenzaron a atacar.

El hijo menor de Veronica Castro, Michelle Castro salió a la defensa de su mamá, tras las agresiones y ataques de las que ha sido objeto en redes sociales, respecto a la situación de salud de la conductora Yolanda Andrade y el tema del Karma.

Recordemos que hace unas semanas Yolanda Andrade fue hospitalizada por presentar una aneurisma cerebral y la semana pasada reapareció con un parche en el ojo.

Michelle llegó a la entrega de unos premios donde al encontrarse con la prensa defendió a su mamá de todos los ataques que ha sido objeto sobre el tema de Yolanda Andrade y el karma.

Yolanda Andrade reapareció en público tras su hospitalización y rompió en llanto frente a los medios. / YouTube: Imagen Televisión

“Mi mamá, enemigos no tiene, no tiene problemas con nadie. Aunque le tiren por aquí o por allá, no sé qué sentirá ella; pero por la carrera que tiene de tantos años, ya está muy acostumbrada”.

Al preguntarle sobre qué la gente culpa a su mamá por lo que le está pasando a Yolanda Andrade, Michel dijo: “Es una ridiculez, mi mamá en esos temas, algo leí de algo que se especuló. Pero porque mi mamá hizo un comentario y se juntó con sus amigos de Twitter y comentó algo sobre una escena de novela, algo pasó con la mala de la novela. Lo comentó, pero lo quisieron relacionar y a la gente le gusta ver un poquito jalones de greña, pero mi mamá está enfocada en su salud, en su familia y nada más”.

Verónica Castro supuestamente tiene una enemistad con Lucía Méndez. / Twitter: @vrocastrooficial

Al cuestionarlo de qué opina que Yolanda Andrade, quien ha estado delicada de salud, nos contó: “Yo no sé, la verdad, yo respeto las relaciones de cada quien, las amistades, yo como que más bien no me meto y mi mamá no le desea mal a nadie, esa es la realidad”.

El hijo menor de la actriz mexicana es guionista y creador de contenido / Instagram: @michcastro

Además, agregó: “Yo que no soy figura pública, si me molesta de repente que ataquen a mi mamá, ataquen a mi hermano, a mis tíos, obviamente a mí me afecta un poquito más que a ellos. Son cosas que a la larga yo aprendí a vivir y a arrastrar desde que era niño y de repente te tocaba la buleada cuando eras niño y por cosas”.

Al preguntarle si le afecto emocionalmente de alguna manera esos ataques de niño, respondió: “No, realmente no, porque yo conozco quien es mi familia, quien es mi mamá, mi hermano, quienes son todos, y mientras que yo sepa quienes son, que la gente la ataque por fuera o por dentro, a mí me va ni me viene la verdad”.

Y sobre unas supuestas fotos de una boda comentó “nada, no hay nada”, finalizó.

Michelle Castro asistió con su esposa, Florencia Serrano, a los Premios Patria 2023 / Foto: Gina Sánchez

Recuadro: Michelle Castro, hijo menor de Verónica Castro

· Nació el 27 de junio de 1981 en México (42 años)

· Es el hijo menor de la actriz Verónica Castro, producto de su relación con el empresario Enrique Niembro.

· Estudió comunicaciones y tiene una especialidad en televisión.

· Ha trabajado como creador de contenido como guionista, productor y director.

· En 2017 se casó en Los Ángeles con Florencia Serrano y hasta el momento no tiene hijos.