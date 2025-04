Imelda Tuñón rompe acuerdo de restricción que podría complicar su situación legal

Imelda Tuñón ha señalado campaña de desprestigio en su contra en los últimos días, debido a múltiples acusaciones que se le han hecho, esencialmente de parte de su exsuegra Maribel Guardia. Ha advertido que se le inventarán muchas cosas.

Por esta razón, la viuda de Julián Figueroa se ha dado a la tarea de limpiar su imagen en redes sociales, principalmente en Instagram, donde actualiza constantemente el contenido sobre su día a día tanto en publicaciones como historias. Sin embargo, esta estrategia podría salir contraproducente para ella, al haber violado un acuerdo que involucra a su hijo. Esta es la razón.

Imelda Tuñón habría roto un acuerdo importante / Redes sociales

A dos años la muerte de Julián Figueroa, Imelda Tuñón ha permanecido bajo el escrutinio del ojo público debido a las acusaciones de su exsuegra Maribel Guardia, quien alega que su exnuera le ha amenazado de muerte. En paralelo, la viuda del cantante fallecido enfrenta acusaciones de la actriz de poner en riesgo a su nieto por estar constantemente en la fiesta y consumir sustancias y bebida en exceso.

¿De qué acusa Maribel Guardia a Imelda Tuñón?

Pese a que hace no muchos días la intérprete de ‘Princesas’ dejaba la puerta abierta a que su hijo conviviera con su abuela el día de las madres, la actriz conocida por ‘Prisionera de amor’ detalló que su exnuera la amenazó recientemente:

“Lo único que quiero es la seguridad y la protección del niño, aunque sea probable que no lo vuelva a ver nunca más. Espero que cuando él crezca me busque… Lo último que ella me escribió (Imelda Garza Tuñón) fue una amenaza. Lo que a mí me escribió fue amenazándome… Lo último que recibí de ella fue una amenaza. Si algo me pasa, que sepan quién fue” Maribel Guardia

A través de su canal de YouTube, la comunicadora Inés Montero exhibió los supuestos mensajes que amenazaban a Maribel Guardia. Estos son algunos de ellos:



“(Mi hijo) Dice que los odia y se lo dijo a la policía”

“No vamos de aquí para siempre, no nos van a volver a ver, son unos monstruos, que seres humanos tan asquerosos”

“Vieja horrible, te vas a morir sola, nos vamos para siempre’

Maribel Guardia mensajes / Inés Moreno

¿Qué respondió Imelda Tuñón ante las acusaciones de Maribel Guardia?

Al respecto, la protagonista del musical ‘La sirenita’, próximo a estrenarse, señaló que jamás la ha amenzado, aunque sí admitió enviarle esos mensajes:

''Sí hubo una ocasión en la que, obviamente, le hablé mal. Después me disculpé. Le dije que era una bruja, porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela, junto con Marco (Chacón, su esposo), y nos subieron a los 2 en calidad de reos a una patrulla”.

Imelda Tuñón llega a Fiscalía. / Instagram: @imetunon

El pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia

El 21 de enero de 2025, Imelda hizo público que su suegra le quería quitar a su hijo. Maribel dio a conocer que la había denunciado para salvaguardar la seguridad de su nieto, debido a los supuestos problemas de abuso de sustancias, alcohol y fiestas de su madre.

dio a conocer que la había denunciado para salvaguardar la seguridad de su nieto, debido a los supuestos problemas de abuso de sustancias, alcohol y fiestas de su madre. La autoridad ordenó la permanencia temporal del menor con su abuela por más de 30 días.

El 12 de febrero, Ime interpuso un amparo contra el DIF y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por supuesta desaparición forzada del menor.

El 1 de marzo, recuperó a su pequeño luego de 38 días.

Las acciones legales no han concluido.

¿Imelda Tuñón rompió acuerdo de restricción de imagen de su hijo?

En redes sociales se le ha preguntado a Imelda por qué ya no aparece su hijo en fotos y videos, a lo que ha respondido que hay una orden para no hacerlo por una medida cautelar, además de que no tiene un porqué ya que él no es una figura pública.

Sin embargo, recientemente en el programa BerisTime con Elisa Beristain, la comunicadora compartió un video en el que la actriz reza junto a su hijo. No expone su cara, pero sí se puede percibir al niño acostado. Imelda le pregunta al terminar de rezar: ''¿Tú por qué das gracias?’', a lo que el niño responde que es para estar con su mamá.

Esta acción violentaría la restricción legal que se le impuso, por lo que habrá que ver cómo repercute en su pleito legal con Mribel Guardia.