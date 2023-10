¿Indirecta a Michelle Salas? Alejandra Guzmán publica polémica foto tras la boda de la hija de Luis Miguel

Michelle Salas y Danilo Díaz por fin se dieron el sí en lo que fue la boda del año, este fin de semana.

Importantes personalidades del medio se dieron cita en Italia, lugar donde se llevó a cabo en enlace matrimonial, tal fue el caso de Luis Miguel, su padre.

Sin embargo, la joven optó por no invitar a algunos integrantes de su familia, como lo fue Alejandra Guzmán.

Michelle Salas celebra su preboda con Danilo Díaz / Instagram:@michellesalasb

Te puede interesar: Luis Miguel sí asistió a la boda de su hija, Michelle Salas, ¿La entregó en el altar?

Por ello, este mismo fin de semana, la cantante reiteró que ella no fue requerida en el gran día de su ahijada, aunque le dedicó un emotivo mensaje, a través de la prensa.

Lo anterior habría dejado claro que no hay un conflicto entre Michelle y ‘la Guzmán’. No obstante, las cosas no habrían sido así.

Michelle Salas llegó al altar este fin de semana. / Instagram: @laguzmanmx / @michellesalasb

No te pierdas: Alejandra Guzmán dedica emotivo mensaje a Michelle Salas, pese a que no la invitó hoy a su boda: “La amo”

Alejandra Guzmán publica polémica foto luego de que Michelle Salas llegó al altar

A pocas horas de que Salas llegara al altar, la intérprete de Hacer el amor con otro posteó una polémica fotografía, lo que desató rumores de que estaría molesta por no haber sido invitada a la boda de la hija de Luis Miguel.

Alejandra no se habría quedado con los brazos cruzados, por lo que habría externado su molestia ya que, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una imagen haciendo una seña obscena, junto a Silvia Pinal, su madre. La cantante acompañó la foto con este mensaje:

“Caracoles...”.

Alejandra Guzmán publica polémica foto:

Como era natural, usuarios rápidamente reaccionaron a la instantánea de Guzmán, donde tacharon a la cantante mexicana de “ardida” y “corriente”.

Al momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado respecto a las críticas, ni ha revelado el por qué de su controversial fotografía, ¿fue una indirecta para Michelle Salas?