JD Pantoja defiende a Kimberly Loaiza de las críticas por la mentira de su supuesta infidelidad

Desde el pasado 18 de diciembre, Kimberly Loaiza está siendo objeto de críticas y burlas en redes sociales tras admitir que el más reciente escándalo de infidelidad por parte de su pareja, Juan de Dios Pantoja, fue una mentira para promocionar su gira de despedida.

Si bien esto ya era algo que mucha gente sospechaba, la mayoría de los internautas se mostraron muy molestos por esta situación y no han parado de ofender a la joven por “engañar” a sus millones de fanáticos.

En medio de esta controversia, Juan de Dios defiende a la madre de sus hijos y asegura que es el “único culpable” en todo este asunto. Mediante sus historias de Instagram, contó que él fue quien tuvo la idea de crear la mentira

“Ya se quería retirar desde hace mucho tiempo. Así que fue más fácil convencerla de hacer esta polémica. Yo le dije: ‘mi amor, igual ya te vas a retirar. No tienes nada que perder. Yo sé que no estás de acuerdo, pero tómalo como una enseñanza a nuestros fans’” JD Pantoja

A palabras del joven, solo quiso darle una “lección” a todos aquellos que han montado “circos” sobre su familia, pues estaba convencido de que sus “fans reales” no creerían en la nueva polémica.

Pese a todo, reconoció que esta situación se “salió de control”, principalmente, por las constantes peleas que tenía en redes sociales con sus detractores. Sin embargo, dijo no sentirse arrepentido de lo sucedido.

JD Pantoja afirma que Kimberly se disculpó “de corazón”

El creador de contenido también dejó en claro que Kimberly ofreció una disculpa sincera a todos sus seguidores, ya que, desde el principio, nunca estuvo de acuerdo con engañar de esa manera a la fanaticada.

“Kimberly está muy agradecida con ustedes. Se los juro. Ella se disculpó con ustedes de una manera muy sincera. Si ustedes ven el video (de su disculpa, se darán cuenta). Yo he llorado como 20 veces. Lo he visto varias veces y quisiera que todo fuera fake. Ella ya no va a subir contenido”, puntualizó.

Recordemos que, en su video de disculpa, Kimberly anunció que se retiraría de internet y dejaría su carrera de cantante para enfocarse en el cuidado de sus dos hijos, pues no quería que fueran “criados” solo por niñeras.

Su mentira y despedida del foco público se da poco después de ganar un Récord Guinness por tener el canal de YouTube en Español más visto.

JD Pantoja se defiende por “usar” a sus hijos

Previo a su publicación en Instagram, Juan de Dios Pantoja le respondió a un internauta que lo acusó de “usar” a sus hijos para tratar de “quedar bien” con el público tras su mentira.

“Eso no es manipulación ridícula. Yo lo publiqué eso y es porque mi hija, nada más por ir a gym, se pone a mandarme notas de voz. Ella me extraña a los minutos. Los niños no actúan. Ellos no saben mentir. Yo sí. PD: El karma de Kim es tener una familia hermosa y tener la vida resuelta”, escribió.

Eso no es manipulación ridícula yo lo publiqué eso y es porque mi hija nomas por ir a Gym se pone a mandarme notas de voz. Ella me extraña a los minutos, los niños no actúan ellos no saben mentir. Yo si 😎 Pd: El karma de Kim es tener una familia hermosa y tener la vida resuelta https://t.co/RXeWohDDf9 — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) December 19, 2023

