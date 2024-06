¿Jessica Segura tuvo problemas con Mariana Echeverría? No son amigas

Está en proceso de grabación la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’ en la que de último momento, Mariana Echeverría decidió no ser parte.

Esto se dio en medio de una sonada pelea con Faisy, conductor del programa y amigo suyo. Como te contamos en TVNotas, fue luego de insultos que el conductor le propinó a Mariana en ‘Faisy nights’, que su relación de amistad se fracturó y no volvió a ser la misma, a tal grado que Mariana decidió no volver con la llamada “familia disfuncional” a esta nueva temporada.

Faisy confirmó hace unos días que su examiga no estaría en ‘Me caigo de risa’ en esta ocasión y esto generó un sinfín de comentarios al respecto en redes sociales pues Mariana es una de las integrantes favoritas.

Mariana Echeverría y Faisy tuvieron un pleito / Instagram: @marianaecheve / @faisirrito

Jessica Segura habla de la salida de Mariana Echeverría de ‘Me caigo de risa’

Después de la confirmación de Faisy, Jessica Segura, quien también forma parte de la “Familia disfuncional” fue cuestionada sobre la decisión de Mariana y su pleito con el conductor.

Para sorpresa de muchos, Jessica no pudo dar muchos detalles aunque confirmó la pelea entre Faisy y Mariana, pero no habló más de la salida de Echeverría porque dice que no son amigas.

“A diferencia de Mariazel y de Michelle (Rodríguez] pues no soy muy amiga de Mariana, somos compañeras de trabajo pero no tengo una amistad, no puedo abundar en lo que pasó, no sé mucho de su vida la verdad”, se sinceró.

Jessica finalizó comentando que está muy feliz grabando la nueva temporada donde habrá juegos muy divertidos: “Lo más bonito es el ambiente que se vive hoy porque estamos literalmente festejando 10 años de formar una familia, es increíble crecer con tus amigos y ver que a todos nos va tan bien”, indicó.

