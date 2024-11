Jimmy de “pongámoslo a prueba” fue víctima de la delincuencia: “¡Qué mala suerte, me dio mucho coraje!”

El popular influencer mexicano Jimmy Álvarez, conocido por su canal de YouTube “Pongámoslo a prueba”, ha sido víctima de un robo en su automóvil. A través de sus redes sociales, el youtuber narró los detalles del incidente, generando gran conmoción entre sus seguidores.

Según Jimmy, el robo ocurrió en las inmediaciones de su oficina, cuando se encontraba estacionando su vehículo. Al percatarse de que alguien ocupaba su lugar, se vio obligado a dejar el auto en la calle. Cabe destacar que el influencer no detalló dónde ocurrieron los hechos.

“Adentro de este lugar, pues hay seguridad; afuera, en la calle, pues como todos sabemos es el riesgo de que te roben cosas”, expresó el influencer.

¿Qué le pasó a Jimmy, de ‘Pongámoslo a prueba’?

A través de su perfil de Instagram, el youtuber compartió con sus seguidores cómo fue que le robaron los espejos laterales de su automóvil.

Según narró Jimmy, al salir de un establecimiento se percató de que los espejos de su coche habían sido sustraídos.

“Se habían colgado de los espejos laterales para ver hacia atrás, ambos, los habían colgado y se los habían llevado. Digo ‘colgado’ porque muchas veces nada más arrancan lo que es el espejito y se roban así ciertas partes, pero esta forma en la que ellos roban, se cuelgan, lo truenan y quitan las dos piezas enteras para venderlas”, detalló el influencer, quien quedó sorprendido por la modalidad del robo.

Tras el incidente, Jimmy contactó a la agencia de su automóvil para conocer el precio de las piezas robadas. Al enterarse del elevado costo, recordó una recomendación de un amigo sobre comprar refacciones en lugares de reventa para ahorrar dinero. Sin embargo, el influencer decidió tomar una postura diferente: “Era un dineral para dos espejos... Me acordé de una vez que un amigo en otra ocasión de otras cosas me dijo ‘no seas tonto, ve a tal colonia, qué tal que ahí los encuentras más baratos y así no gastas tanto’“… Aunque en la agencia me sale más caro, decido terminar este ciclo”.

Jimmy hace un llamado a la reflexión de consumir piezas de uso robadas

Jimmy Álvarez denunció el robo de los espejos de su automóvil y aprovechó la oportunidad para lanzar un llamado a la reflexión sobre el consumo de productos robados. El influencer señaló:

“Este ladrón que se llevó mis espejos llega a esta zona donde él lo vende, lugares donde arreglan coches o te venden piezas. Pues obviamente le dan un dinerito; después ellos lo revenden a alguien que llega con la necesidad”. Jimmy Álvarez

Y añadió: “¿Por qué roban celulares? Porque hay gente que los va a comprar. ¿Por qué esto no pasa en Japón o en otros países? Porque la gente tiene algo llamado conciencia y responsabilidad, esa gente no va a comprar algo sabiendo que es robado”.

Jimmy, de ‘Pongámoslo a prueba’, le manda mensaje al ladrón

Jimmy Álvarez expresó su frustración ante el robo de los espejos de su automóvil y aprovechó la oportunidad para lanzar un llamado a la conciencia social y especialmente al ladrón.

“Amigo ladrón, espero ese dinero te alcance, te venga bien. Espero no tengas una gran necesidad, pero espero que te venga bien y yo aquí espero con el mensaje concientizar a la gente para que no compren nada robado”, finalizó el influencer.

¿Quién es quien es Jimmy de “pongámoslo a prueba”?

Jimmy Álvarez es el creador de contenido mexicano detrás del canal de YouTube y cuenta de TikTok ‘Pongámoslo a prueba’

En sus videos, Jimmy pone a prueba distintos tipos de alimentos y productos. Su objetivo es romper con el vicio del marketing a base de transparencia.

Jimmy se inspiró para comenzar el canal al ver contenido en Internet que no sabía si era real y que la gente se lo estaba creyendo.

En TikTok, Jimmy cuenta con más de 44 millones de seguidores y en YouTube con 4.23 millones de suscriptores por lo que se ha convertido en un líder de opinión confiable en la era digital.