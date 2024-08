Joanna Vega-Biestro, entre lágrimas, recuerda lo complicado que fue para ella ser madre

Joanna Vega-Biestro, una reconocida conductora mexicana, ha cautivado a la audiencia con su carisma en el programa matutino de Imagen Televisión, “Sale el Sol”. A pesar de su presencia constante en la televisión, Joanna siempre ha sido reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en una reciente charla íntima, la presentadora se sinceró sobre lo complicado que fue para ella embarazarse de su única hija, revelando detalles que pocos conocían sobre su vida fuera de los reflectores.

Joanna ha estado casada durante 13 años con Roberto Puig, a quien conoce desde su adolescencia. A pesar de la discreción en que ambos han mantenido sobre su relación, se especula que pudieron haber contraído matrimonio entre 2021 y 2022.

La pareja, tras varios años junta, decidió dar el paso de tener hijos. No obstante, el camino hacia la maternidad no fue fácil para Joanna. En su charla, expresó lo desafiante que fue este proceso, dejando entrever las dificultades que enfrentaron antes de poder tener a su hija.

Se convirtieron en papás el 29 de enero de 2021, de forma in vitro, ya que ella padece endometriosis, una enfermedad en la que afuera del útero crece un tejido similar a su mucosa interior, lo que puede dificultar un embarazo. / Cortesía de la conductora

Joanna Vega-Biestro se quiebra al recordar su difícil camino hacia la maternidad

Joanna Vega-Biestro compartió un emotivo testimonio sobre su lucha para convertirse en madre, una travesía que estuvo marcada por el dolor, la incertidumbre y, finalmente, la alegría.

Joanna no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos más difíciles que vivió antes de dar a luz a su hija, revelando detalles que nunca antes había compartido públicamente.

La conductora relató cómo conoció a su esposo, Roberto Puig, desde que tenía 14 años, y cómo la vida los reunió diez años después en una fiesta. Sin embargo, a pesar de estar convencida de que había nacido para ser madre, la realidad fue muy distinta.

“Yo siempre dije nací para ser mamá y empieza ese tema a mí afectarme muchísimo, porque pues no (se) daba, no se daba, no se daba y yo iba con el doctor y todo está bien no pasa nada”. Joanna Vega-Biestro

La desesperación llegó a tal punto que Joanna consideró separarse de su esposo, temiendo que su condición le impidiera cumplir su deseo de formar una familia: “Yo sí pensé en separarme porque dije quién soy yo para quitarle realmente esa oportunidad”.

Tras múltiples visitas médicas, finalmente descubrió que padecía endometriosis, una enfermedad que no había sido diagnosticada a tiempo y que hacía casi imposible que pudiera quedar embarazada de manera natural: “El tema era mío por una endometriosis que nunca me diagnosticaron y entonces era casi imposible poderme embarazar de manera natural”.

Joanna Vega-Biestro estuvo en peligro de perder su bebé

La conductora también recordó uno de los momentos más emotivos del proceso de fertilización in vitro. Este fue cuando observó cómo el embrión era implantado.

Joanna Vega-Biestro “Vi perfecto como entraba la aguja y dejan y sale aguja y ahí se queda. No tienen una idea como lloraba y le decía ‘agárrate por favor, te pido, por lo que más quieras, agárrate por favor. Te estamos esperando con todo el amor del mundo’”.

Después de cuatro semanas de angustia, finalmente recibió la noticia que tanto esperaba, estaba embarazada: “Cuatro semanas después finalmente sale positiva la prueba y vamos a la doctora le vimos perfecto, porque no se le escuchaba todavía porque estaba chiquitita. Se le ve perfecto el movimiento del corazón, es una cosa impresionante”.

Pero los retos no terminaron ahí, ya que sufrió una amenaza de aborto mientras estaba en plena transmisión en vivo: “Estoy dando la nota, estoy a cuadro hablando y siento perfecto y dije no por favor. Sigo, termino, voy al baño y dije ya valió”.

Finalmente, Joanna dio a luz a su hija, a pesar de que el parto fue más complicado de lo esperado: “En el mes cuarto me dijeron cesárea y yo no. Entonces salió de pompas y se tardó varios segunditos en llorar, que a mí se me hicieron eternos”.

Hoy, Joanna considera la llegada de su hija como una de las experiencias más mágicas de su vida, y su historia es un recordatorio de la fortaleza y perseverancia.

