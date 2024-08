LCDLFM: Mamá de Gala Montes explota contra Sabine Moussier

Hace unos días, Sabine Moussier, quien actualmente está participando en ‘La casa de los famosos México’, dio mucho de qué hablar por un polémico comentario que hizo en contra de Gala Montes.

Durante una conversación con el cuarto ‘Tierra’, no solo se burló de la controversia entre Gala y su mamá, sino también se refirió a ella como una “pr0st1tut4”.

“Viene de la escuelita de las pr0st1tut4s” Sabine Moussier

Por supuesto, estas declaraciones fueron sumamente criticadas en redes sociales. Los fanáticos del programa tacharon a la famosa villana de telenovelas de “nefasta” y “m1s0g1n4”.

Mamá de Gala Montes sale en defensa de su hija

Pese a los problemas que tuvo con Gala en el pasado, Crista Montes no dudó en salir a defenderla y arremeter en contra de Sabine Moussier. En un encuentro con la prensa, Crista dejó en claro que nadie se puede meter con su familia.

“¿Para qué se mete conmigo? Que no se meta conmigo. Discúlpenme, pero le va a decir pu… a su hija, no a mi hija. Aparte sabe que todo México la está viendo. (Yo le digo que) pu… su hija. Ella y su hija. Aquí estoy, no me rajo” Crista Montes

La mamá de la actriz reiteró que, sin importar nada, no permitirá que otras personas insulten a su hija. Incluso, dijo estar lista para cuando Sabine salga de la casa y le quiera responder.

“Que venga, aquí estoy. Lo sostengo, que me lo diga en mi cara. Viene a decir que escuela de pr0st1tut4s, ¿de qué escuela viene ella? Me enoja. Me molesta ¿cómo se mete con ella? 1d10t3c3s que dice”, indicó.

¿Cuál es el conflicto entre Gala Montes y su mamá?

Unas semanas antes de que diera inicio la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, Crista Montes dio una entrevista exclusiva para TVNotas declarando que Gala no solo la había despedido como mánager, sino también que la dejó a su suerte.

En respuesta, la actriz negó estas acusaciones y afirmó que su mamá, además de querer vivir de “sus costillas”, la maltrataba a ella y su hermana de forma física y psicológica.

Ante esto, Crista señaló que sus hijas son quienes la violentaban y hasta dijo no tener miedo de que este asunto llegue a lo legal, pues asegura tener pruebas de sus declaraciones.

Si bien ahora Crista ha dicho que quiere reconciliarse con su hija en cuanto salga del concurso, una fuente cercana a la familia contó recientemente para TVNotas que ellas ya habían arreglado las cosas, pero querían mantenerlo en secreto. Descubre la razón dando clic aquí.

