Jorge Ortiz de Pinedo revela lo que pasará con su trasplante de pulmón; ¿suplican donantes? “Estoy bien”

A casi un año de que Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre la búsqueda de un trasplante pulmonar, el actor de ‘Una familia de diez’ compartió las nuevas indicaciones médicas ahora que su Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) está controlada. ¿Ya no es necesario el trasplante?

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Jorge Ortiz de Pinedo habla del trasplante de pulmón que estaría esperando. / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)?

En un reciente encuentro con la prensa, el actor Jorge Ortiz de Pinedo fue cuestionado sobre la reciente aparición de Verónica Castro con oxígeno. El actor se reservó su postura sobre el estado de salud de su colega, pero recordó la razón por la que él necesita oxígeno actualmente.

“De repente nos fallan los pulmones, necesitamos oxígeno. Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”. Jorge Ortiz de Pinedo

Pese a que usa el tanque de oxígeno la mayor parte del tiempo, el actor aseguró que no es el único y muchas personas requieren de su apoyo. Además, señaló que es una gran herramienta para poder respirar mejor. “Es fantástico tenerlo; yo creo que ya respiro mejor que ustedes. No es nada económico.”. Sin embargo, se mostró entusiasta sobre su estado de salud.

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Jorge Ortiz de Pinedo habla del trasplante de pulmón que estaría esperando. / Redes sociales

¿Qué ha pasado con el trasplante de pulmón del actor Jorge Ortiz de Pinedo?

En ese mismo encuentro con la prensa, Jorge Ortiz de Pinedo fue cuestionado sobre el trasplante de pulmón que se le realizaría y si aún sigue en espera. De acuerdo con el también productor, por el momento los médicos le han señalado que no es necesario, principalmente por dos razones:

“En este momento no me puede hacer ningún trasplante por mi condición física, pero me dicen que está muy bien, que está controlado el enfisema pulmonar. Además, por cuestiones cardíacas tampoco sería recomendable, pero estoy bien ahora”. Jorge Ortiz de Pinedo

Cabe recordar que en uno de sus últimos encuentros con la prensa, el actor señaló que, tras someterse a una terapia en Monterrey por ocho meses, ha notado algunas mejorías en su salud, entre ellas, que puede permanecer más tiempo sin oxígeno en la Ciudad de México. Ahora, nuevamente se deja ver con notables mejorías.

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¿Jorge Ortiz podría retirarse debido a su estado de salud?

Antes de que el actor descartara realizarse un trasplante pulmonar en un futuro cercano, Jorge Ortiz de Pinedo fue cuestionado sobre su posible retiro ahora que ‘Una familia de diez’ llegó a su final tras la muerte de Eduardo Manzano.

El intérprete y productor descartó retirarse de los escenarios y señaló que seguiría actuando y produciendo solo ‘hasta que el cuerpo aguante':

“Tenemos muchos planes, seguiremos conduciendo, seguiremos haciendo teatro, seguiré haciendo cine, seguiré haciendo televisión. Mientras el cuerpo aguante, habrá Jorge Ortiz de Pinedo”. Jorge Ortiz de Pinedo

Por el momento, Jorge Ortiz se mantiene activo y en sus recientes declaraciones a los medios aseguró que se encuentra bien pese a que el trasplante de pulmón no está siendo considerado por sus médicos.

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