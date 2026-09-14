Andrea Torre se despide de ‘Una familia de diez'; le dedica emotivo mensaje a ‘la Nena': “Toca decir adiós”

La actriz Andrea Torre ha sido reconocida por su batalla contra el cáncer de mama y por su destacada participación en ‘Una familia de diez’, donde interpretó a ‘la Nena’.

Ahora, a través de sus redes sociales, la actriz dedicó un emotivo mensaje para despedirse de alguien que marcó una etapa muy importante en su vida profesional, luego de 19 años. ¿De quién se trata?

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Andrea Torre / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Andrea Torre sobre su personaje de ‘la Nena’ en ‘Una familia de diez’?

El domingo 13 de septiembre, Andrea Torre compartió en Instagram una emotiva publicación con un mensaje de despedida para alguien muy importante para ella: Su personaje de ‘la Nena’.

Se trata de la despedida de su personaje de ‘la Nena’ al que interpretó durante más de 19 años en el programa de comedia ‘Una familia de diez’ y que, según aseguró, “siempre formará parte de ella”. El programa estrenó su última temporada después de 19 años de transmisión.

En la publicación, Andrea dedicó palabras de cariño a todo el elenco del programa y recordó la importancia que tuvo esta producción en su vida.

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‘la Nena’, personaje de Andrea Torre / Redes sociales

Andrea Torre dedicó emotivas palabras a todo el elenco de ‘Una familia de diez’

Andrea hizo una publicación de 17 fotos en las que aparece junto a todo el elenco de la serie, pero también incluyó momentos de su vida personal que ocurrieron en paralelo a su interpretación del personaje.

En cada fotografía incluyó una descripción de lo que significó para ella interpretar a ‘la Nena’ durante tantos años, además de dedicar palabras de cariño a cada integrante del reparto, entre ellos, el fallecido actor Eduardo Manzano, quien interpretaba a ‘don Arnoldo’.

Andrea agradeció a todos los que formaron parte de esta etapa, pero también dedicó un mensaje especial a su personaje por todo lo que significó para ella a lo largo de los años.

“La Nena llegó a mo vida hace muchos años y terminó convirtiéndose en uno de esos personajes que se quedan contigo para siempre (...) Gracias, Nena, por tantos años y por todo lo que trajiste a mi vida.” Andrea Torre

“Hoy toca decir adiós... Aunque hay familias de las que uno nunca se va del todo”, mencionó.

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¿Qué pasó con ‘Una familia de diez’ y por qué llegó a su final?

‘Una familia de diez’ llegó a su final después de 19 años y 13 temporadas, debido a una decisión creativa de su productor y protagonista, Jorge Ortiz de Pinedo.

El actor optó por concluir el proyecto mientras aún se encontraba vigente y en la cumbre del éxito. Explicó que las historias no pueden extenderse indefinidamente, porque el tiempo pasa para todos, los actores que comenzaron siendo niños ya crecieron y los adultos mayores se han vuelto “demasiado adultos”.

Esta última temporada está dedicada a Eduardo Manzano, quien falleció en diciembre del 2025 y formaba parte del reparto del programa.

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