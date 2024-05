José Emilio Levy revela si desea reconciliarse con Ana Bárbara: “Le estoy agradecido por todo”

Hace algunos meses, José Emilio Levy aseguró que Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara, aprovechaba las giras musicales de la intérprete de ‘Bandido’ para m4ltratar fisicamente a sus hermanos.

Recordemos que, tras el fallecimiento de Mariana Levy, José Emilio vivió una temporada con su padre, José María Fernández, alias ‘el Pirru’, quien en esa época estaba en una relación con la famosa cantante de regional mexicano, quien crió a él y a su hermana Paula por varios años.

Pese a que tiempo después Ana Bárbara y ‘el Pirru’ se separaron, la famosa y José Emilio siguieron en contacto hasta que se distanciaron por las actitudes del joven, quien en su momento le ofreció una disculpa pública.

Si bien la cantante llegó a considerar al nieto de Talina Fernández como un hijo más, no dudó en advertirle que lo demandaría, en caso de que continuara “hablando mal” de su prometido.

Ana Bárbara y José Emilio Levy / Instagram: @anabarbaramusic

José Emilio revela si está dispuesto a reconciliarse con Ana Bárbara

En un reciente encuentro con la prensa, el joven señaló que las cosas con Ana Bárbara siguen “igual” y no tiene muchas esperanzas de que esto cambie en el futuro, a pesar de que está dispuesto a reconciliarse con la artista.

“Prefiero dejar ir ese tema y, si hay una reconciliación con Ana Bárbara, que lo haya y, si no, pues ni modo. Por algo pasan las cosas” José Emilio Levy

También dejó en claro que el “problema” no es con la intérprete de “Fruta prohibida’, sino con su pareja, Ángel Muñoz, a quien calificó de “agresivo” y v10l3nt0”.

“Con ella no tengo ningún problema. A ella la amo, la estimo, le estoy agradecido por todo. Ella fue una mamá para mí, pero, mientras esté el señor Ángel Muñoz de su pareja, yo no me quiero acercar allí”, indicó.

José Emilio le agradece a la mamá de Ana Bárbara por haber “dicho la verdad”

Sobre el comunicado que lanzó la madre de Ana Bárbara, en el cual afirma que Ángel es una persona agresiva, José Emilio se dijo muy orgulloso de que alguien de la familia de la cantante haya salido a corroborar su historia.

“Le estoy bastante agradecido a Titi, la señora Lourdes, por haber salido a hablar, por haberme defendido y por haber aclarado todo lo que yo ya he dicho y muchas otras cosas que yo ni sabía”, dijo.

Asimismo, sostuvo que no tiene miedo de una posible demanda por parte de Ana Bárbara, pues dijo tener la “verdad” de su lado.

Ana Bárbara se ha alejado de su familia por su prometido / Instagram

José Emilio lanza amoroso mensaje a Ana Bárbara

Para finalizar con la plática, José Emilio explicó que Ana Bárbara lo tiene “bloqueado de todos lados” y aprovechó las cámaras de los reporteros para mandarle un afectuoso mensaje por el Día de las madres.

“No sé como encontrarla. En algún momento, el acercamiento se va a dar, pero, por ahora, estoy bien. (Le mando a decir) ‘Estoy agradecido contigo. Te amo y te deseo el mayor de todos los éxitos en todos sus proyectos y todo lo que se tenga en mente’”, expresó, al mismo tiempo que le mandó a decir a Muñoz que no se metiera con sus hermanos, pues él estaría siempre para defenderlos.

¿Qué dice Paula Levy sobre las acusaciones de su hermano?

En un reciente encuentro con la prensa, Paula dijo que no está de acuerdo con que su hermano José Emilio haya ventilado lo que pasaba en la familia y que es algo que considera, se debió tratar en privado, en terapia psicológica y no exponerlo a los medios.

“Es una situación, es un tema súper delicado, que involucra a mis hermanos que están chiquitos. Yo la verdad no estoy de acuerdo ahí con mi hermano. Entiendo por qué lo hizo y sus razones eran nobles, pero son cosas muy delicadas que se tratan en terapia. Se hablan de frente. No creo que tenga que haber salido a los medios”, comentó.

