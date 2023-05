José Manuel Figueroa confiesa que se reconcilió con la familia de su padre antes del deceso de su hermano

José Manuel Figueroa se encuentra aún asimilando la muerte de su hermano Julián Figueroa.

José Manuel Figueroa dio una entrevista para el programa Hoy, en donde reiteró que la muerte de su hermano Julián, el pasado 9 de abril no fue el factor clave para que la familia Figueroa se reuniera.

Recordemos que la familia Figueroa se dio cita en la casa de Maribel Guardia, para despedirse del hijo menor de Joan Sebastian.

“Gracias a Dios la restauración de la relación no es de ahora, no lo malinterpreten. Ya venía en proceso evidente como en todas las familias, pero lo más importante es que es sano, es positivo y es de corazón al final de cuentas”, dijo.

La muerte Julián Figueroa no fue factor para reconciliación de la familia Figueroa / Instagram: @josemanfigueroa / @julian_f.f

José Manuel Figueroa confesó cómo le ha marcado su ausencia de su hermano Julián luego de que el joven falleciera hace algunas semanas y mencionó que le preocupa mucho la situación que están enfrentando Maribel Guardia, Marco Chacón y la viuda de su hermano, Imelda Garza.

“Me queda claro que los que estamos aquí son los que más sufren. Me preocupa mucho la situación de su esposa, de Maribel, Marco por supuesto no le he mencionado, pero definitivamente sé que la pérdida es muy difícil, sé que él vivía ahí con Maribel y que de alguna forma es más inmediato el espacio, el vacío que queda flotando todavía es más drástico más hondo y más profundo y más agudo a lo mejor el impacto del dolor”, contó.

José Manuel Figueroa que seguirá apoyando a su prometida Marie Claire tras la demanda en contra de su ex

Por otro parte, el cantante aseguró que se encuentra concentrado en ayudar a su prometida Marie Claire Harp, quien hace unas semanas denunció por acosó a su expareja.

“Que puedo hacer más que apoyarla emocionalmente, que cuando extienda la mano me sienta a su lado, que se sienta bien apoyada y pues darle amor no más que nada en estos momentos tan difíciles. Se ha dedicado a destruir no nada más la vida de mi pareja, sino de mucha gente, de muchas familias, ha hecho muchas injusticias, muchas estafas por todos lados y bueno mira que Dios lo bendiga y yo ahorita tengo que apoyar a Marie Claire en este proceso legal”.