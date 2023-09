José Manuel Figueroa responde a Alicia Machado: Lo reta a denunciarlo y dice que ella era la agresiva

José Manuel Figueroa asegura que la situación fue al revés con Alicia Machado y que fue ella quien lo violentó y hasta lo amenazó con un cuchillo. ¡La acusa de mentir por el rating!

Tras las polémicas acusaciones de Alicia Machado en contra de José Manuel Figueroa por presunta violencia, el famoso cantante niega lo dicho por la exreina de belleza y asegura que ella fue quien lo agredió en su momento.

Mediante una entrevista en Todo para la mujer, el músico afirmó que la también actriz está mintiendo para darle más rating a Secreto de las indomables, reality donde expuso todo el maltrato que habría vivido en su relación.

“Vi muchas cosas allí que son fantasía. Alicia es Alicia. Es su forma de ser. Creo que yo tuve una relación con ella hace muchos años. Durante todo este tiempo negó una relación conmigo, lo cual no pasa nada. Está en todo su derecho”, expresó.

Asimismo, mencionó que los delitos de violencia no tienen “caducidad” y Machado tiene la oportunidad de denunciarlo ante las autoridades: “Si ella tiene testigos, modo, forma y lugar, debería ir a denunciar. En vez de usar esta bandera de mujer violentada para promocionar su programa”, indicó.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

Además de negar lo dicho por la celebridad, también señaló que ella fue quien lo violentó, luego de creer que estaba hablando con otras mujeres, cuando realmente le estaba preparando una sorpresa por su cumpleaños.

“A la hora de estar en contacto con Ricardo y Toño, me puse nervioso. En ese momento, cree que estoy hablando con otras mujeres y me dio un guamazo en el teléfono. Estropee la sorpresa por el contacto físico que hubo. Me pidió que continuara la fiesta y me pidió perdón”, aseveró.

Según su versión, decidió terminar la relación por este incidente. Sin embargo, Alicia Machado no lo tomó de buena manera y rompió algunos objetos de su casa, además de amenazarlo con un cuchillo, por lo que algunos conocidos de ella decidieron llevársela para tranquilizarla.

José Manuel Figueroa niega haber violentado a Alicia Machado durante su relación / Facebook: José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa afirma que Alicia Machado consumía sustancias prohibidas

Durante la conversación, José Manuel Figueroa contó que los familiares de Alicia Machado se contactaron con su tío tras lo ocurrido, y no con Joan Sebastian, como ella lo dijo en sus declaraciones.

“Gerardo la comprendió y dijo ‘¿sabes qué? Ni hables tú de ella, ni ella de ti’. Es muy delicado tocar este tema, pero, desgraciadamente, está mi hija. Está la persona que amo y está mi madre. Creo que es necesario salir y aclarar esto”, mencionó.

Sobre el tema de las sustancias prohibidas, el cantante dejó en claro que jamás ha consumido nada ilegal, a diferencia de Machado, quien sí habría hecho uso de ellas: “Le imploré, de la forma más grande y amplia, que dejara ciertos estupefacientes”, mencionó.

Aunque no quiso detallar qué era lo que, presuntamente Alicia consumía, dijo que verla probando sustancias le afectaba mucho, principalmente porque creía que podía caer “en la tentación”.

Según José Manuel Figueroa, Alicia Machado era quien consumía sustancias prohibidas / Canela TV

José Manuel Figueroa revela que será abuelo

Casi para finalizar, José Manuel Figueroa confesó que su hija está embarazada y que esa fue su razón principal para aclarar las cosas. También indicó que ahora está más enamorado que nunca y sus planes de boda con Marie Claire Harp siguen en pie, aunque por ahora se han retrasado por cuestiones de trabajo.

Marie Clarie Harp y José Manuel Figueroa se casarán pronto / Clasos/YouTube: Hoy

