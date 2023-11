José Manuel Figueroa revela que ya procedió legalmente contra Alicia Machado tras presunta agresión

Alicia Machado hace unas semanas en el reality Secretos de las indomables reveló que durante su relación con José Manuel Figueroa la habría agredido físicamente.

El cantante negó las acusaciones y dijo que la situación iba a llegar a las autoridades para que fuera investigada, a pesar de que han pasado más 17 años desde de su separación.

Debido a esta situación el programa Ventaneando captó al hijo de Joan Sebastian, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí fue cuestionado si ya había hecho la denuncia en contra de Alicia.

El intérprete de No sé vivir detalló que ahora lo más importante es lo que cada uno vaya a presentar pruebas, y ambas partes deberán defender su versión.

“Ahi va en camino (la denuncia) se tiene que ampliar, de esa forma, armando la denuncia. El proceso que tiene que haber, ya lo están viendo mis abogados, porque es un tema que involucra dos países”.

Alicia Machado revela que vio supuesta violencia por parte de José Manuel Figueroa

Hace unas semanas, Alicia Machado confesó que presuntamente fue violentada por José Manuel Figueroa cuando eran pareja.

Según la versión de la modelo no sólo la habría agredido físicamente, sino también supuestamente la amenazo con qu1tarl3 la vida durante la relación que sostuvieron en el 2006

“Me vuela una cachetada de la nada que no sé cómo fue que no me voló un diente. Yo ruedo contra la pared y me quedo así en shock y me empieza a dar patadas con una bota de este tamaño (muy grande)”.

