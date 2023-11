Alicia Machado confiesa por qué no denunció la presunta agresión que vivió junto a José Manuel Figueroa

Hace un par de meses, Alicia Machado causó revuelo al confesar que, presuntamente, fue violentada por José Manuel Figueroa. Según su versión, el cantante no solo la habría agredió físicamente, sino también supuestamente la amenazo con qu1t4rle3 la vida durante la relación que sostuvieron en 2006.

Poco después, el propio José Manuel rompió el silencio y negó todas las acusaciones. Incluso, retó a su expareja para que procediera legalmente, pues afirmó que la violenta era ella.

Ahora, la famosa actriz vuelve a tocar el tema y explicó sus motivos para no denunciarlo en aquel entonces: “No vale la pena, porque él tiene razón. Eso fue hace 17 años. Yo en ese momento tuve mucho miedo por ser él quien era, por amenazas que yo tuve”, indicó en una entrevista para La mesa caliente.

Pese a todo, dejó en claro que seguirá alzando la voz sobre lo que habría vivido con su expareja, pues considera que su experiencia puede servir a otras mujeres en situaciones de maltrato.

Para finalizar, Alicia defendió su declaración en contra del hijo de Joan Sebastian y, si bien no planea ejercer una acción, mencionó que el famoso recibirá un “castigo divino”.

Alicia Machado

“Se pone en tela de juicio si pasó o no pasó, el tema es que hubo un episodio en una cocina en su casa en Cuernavaca, en donde el señor me violentó físicamente. Sea verdad su palabra contra la mía, si hay testigos, si hay pruebas o no, no voy a presentar cargos porque la justicia divina es mucho más implacable. Yo no tengo tiempo de eso, yo estoy ahorita en el lanzamiento de muchas cosas. Estoy en mis proyectos como empresaria”.