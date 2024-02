José Manuel Figueroa ya tiene proceso legal contra Alicia Machado por amenazas

Alicia Machado en 2023 dio de qué hablar luego de asegurar en el reality Secretos de las indomables que durante su relación con José Manuel Figueroa, él la habría agredido físicamente. Ahora esta situación ha tomado un giro inesperado.

Figueroa, hijo de Joan Sebastian, contrarrestó las acusaciones afirmando que ahora es él quien enfrenta amenazas de parte de la ex Miss Universo.

Alicia Machado en reality show ‘Secretos de las Indomables’. / Captura de pantalla

¿Qué dijo José Manuel Figueroa de Alicia Machado?

En una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el cantante expresó que ha decidido emprender acciones legales en contra de la ex Miss Universo, argumentando que es él quien ha recibido mensajes incómodos y esta es la razón detrás de su denuncia.

“No sé de quién ha recibido amenazas Alicia Machado. Lo que tengo claro es que ella me mandó a amenazar a mí con su ‘esposo n4rc0'. El que tiene las amenazas soy yo, y esas son las bases de mi denuncia”. José Manuel Figueroa

¿Qué dijo Alicia Machado al respecto?

Ante las acusaciones de José Manuel Figueroa, Alicia Machado no ha comentado nada públicamente y es que ahora se espera fervientemente su respuesta, pues la ex Miss Universo enfrenta no solo la controversia de sus declaraciones iniciales, sino también las nuevas acusaciones y las presuntas acciones legales presentadas por el cantante.

Alicia Machado denunció que José Manuel Figueroa la golpeó / Instagram/ Canela TV

