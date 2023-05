Juan Soler defiende su comentario sobre Mónica Noguera tras admitir que era un “chiste estúp…”

El presentador Juan Soler considera que la sociedad está “llena de prejuicios” y por ello su comentario se volvió polémica.

Luego de haber admitido que su comentario sobre las piernas de Mónica Noguera había sido un “chiste estúpido”, Juan Soler asegura que su intención no era ofender a nadie, e incluso buscaba halagar a su ahora excompañera de conducción.

A través de una transmisión en vivo junto a Paulina Mercado, el actor comenzó diciendo que le tenía una gran amistad con la presentadora y manifestó que sus palabras no buscaban ofenderla, pero que él venía de “otra época” donde ese tipo de piropos era “normal”.

“Vengo de otra época. Soy nacido en el 66, también nacido con otro tipo de información, de educación, donde decimos las cosas de una manera muy rústica, directa, muy sin tapujos, muy sin prejuicios. En mi época, habría sido un piropo increíble”, dijo.

Bajo este panorama, sostuvo que su intención era resaltar la belleza de Noguera, resaltando que siempre ha respetado a las mujeres, principalmente, aquellas que tienen pareja, tal como es el caso de la conductora, quien está casada.

Juan Soler expresó que Mónica Noguera es su gran amiga y su comentario sobre sus piernas no era para ofenderla. / Instagram: @juansolervalls

“Sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltar al respeto. Realmente soy muy respetuoso de las mujeres, soy muy respetuoso con la institución que es la pareja, Mónica tiene a su pareja, a quien quiero muchísimo”, apuntó.

Ante esto, señaló que existe un grupo de personas que está llena de “prejuicios”, quienes solo se dedica a promover el “resentimiento” en la sociedad.

Juan Soler considera que hay un sector de la sociedad que solo busca promover el resentimiento. / Facebook: Juan Soler

“Lamentablemente, se está viviendo con muchísimos prejuicios, como con la piel demasiado delgada. Estamos viviendo dentro de una sociedad que envidia, que tiene mucho resentimiento. La gran mayoría no es así, pero sí hay un pequeño grupo”, mencionó.

Finalmente, dejó en claro que jamás admitirá que le faltó al respeto a Mónica y hasta retó a sus detractores a que “escarbaran en su pasado” para ver si encontraban algún momento donde él le haya hecho algo en contra de la “moral y la ética”.

Paulina Mercado reacciona a la respuesta de Juan Soler

Ante la respuesta de Juan Soler, Paulina Mercado dijo que no comentó nada de la polémica, en su momento, porque su novio ya está “bastante grandecito” para defenderse solo, además de que tampoco cree que lo sucedido con Mónica haya sido una falta de respeto.

“Yo no tengo que dar explicaciones de lo que es Juan porque sé con la persona con la que estoy. Yo no conozco a nadie más correcto, especial, atento como lo es Juan. Por eso estoy enamorada de él, por el respeto que le tiene a toda la gente. Para mí, no es tema”, mencionó.

Agregando que no le importa lo que digan de su novio, pues confía plenamente en el tipo de persona que es.