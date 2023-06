Juan Soler reaparece en Sale el Sol tras su inesperada salida, ¿regresará al matutino?

Juan Soler dejó Sale el Sol a finales de abril, en medio de la controversia por su comentario a Mónica Noguera.

El pasado 28 de abril, Juan Soler se despidió de Sale el Sol a solo seis meses de haberse incorporado como conductor en el famoso matutino, todo esto, en medio de la polémica por su comentario inapropiado sobre las piernas de Mónica Noguera.

Aunque en ese momento se especuló que el motivo de su salida era consecuencia de todos los comentarios negativos que desataron sus palabras sobre la presentadora, la propia Ana María Alvarado aseguró que todo fue por decisión propia del también actor.

“No va a salir por ese motivo Juan Soler, (él) sale de ‘Sale el Sol’ por decisión propia, porque él cuando entró (al programa) fue por 6 meses, ya lleva año y medio y él tiene otros proyectos como actor”, manifestó.

Ahora, Juan Soler sorprende a todos con su inesperada aparición en la emisión más reciente del programa, donde todos los presentes lo recibieron con mucha alegría, principalmente su novia, Paulina Mercado.

Juan Soler sorprendió a todos al presentarse en la emisión más reciente de Sale el Sol / YouTube: Imagen Entretenimiento

Te puede interesar: Juan Soler se va de Sale el Sol y entre lágrimas asegura: “No los olvidaré nunca”

“Vamos a comenzar de la mejor actitud, agradeciendo a Juan soler, bienvenido, gracias por estar aquí”, expresó la conductora, en tanto que el resto aplaudió y hasta le echaron una pequeña porra.

Durante la transmisión, Soler estuvo participando en diversas secciones como Picando la Noticia y Trapitos al Sol, e incluso reaccionó a algunos videos virales que presentaron.

Pese a que muchos internautas pidieron su regreso como conductor, todo parece indicar que el actor solamente fue un invitado en el programa.

Juan Soler participó en diversas secciones de Sale el Sol junto a sus excompañeros / Instagram: @saleelsoltv

Así fue la despedida de Juan Soler de Sale el Sol

Como se mencionó anteriormente, Juan Soler se despidió de Sale el Sol a finales de abril y, entre lágrimas, señaló que iba a extrañar a todos sus compañeros, quienes se transformaron en seres muy valiosos para él.

“Cuando empecé la aventura para trabajar seis meses con ustedes nunca me imaginé lo que me iba a encontrar. Aprendí a amar a compañeros que no había visto antes, aprendí a respetar compañeros”, aseveró Juan Soler en ese momento.

A la par de esto, agradeció todos los buenos momentos que pasó en el programa, principalmente, por haberle permitido encontrar a Paulina Mercado, a quien define como “la mujer de su vida”.

Durante su despedida, Juan Soler resaltó que su estancia en Sale el Sol fue maravillosa / Instagram



Te recomendamos: ¿El reemplazo de Álex Kaffie en Sale el Sol?, conductora aparece en su lugar