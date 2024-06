karol G lanza adelanto de nuevo tema y en redes la comparan con Wendy Guevara: “Dos gotas de agua”

Karol G sigue cosechando éxitos y alcanzando nuevas alturas en su carrera. Este lunes 3 de junio, la cantante anunció el lanzamiento de un nuevo tema, patrocinado por Coca Cola. Esta nueva producción ha llenado de orgullo a sus seguidores, quienes no tardaron en expresarlo en redes sociales.

Karol G comparte adelanto de canción

A través de Instagram que ‘la bichota’ compartió su emoción. En sus historias, Karol G publicó un video que decía: “A song partnership with #cokestudio (Una canción en colaboración con una marca de refresco)”, acompañado del enlace ‘La canción del verano’. En el clip, la artista de 33 años aparece en una azotea cerca de la playa.

Se viene nuevo hito de verano 🥰

Ya puedes dar Pre-Save a la nueva colaboración de Karol junto a ‘Coke Studio’; proyecto musical patrocinado por Coca-Cola. #KarolG https://t.co/dOBNG8ti5s pic.twitter.com/p7uR12mlZ0 — Fans Club KAROL G El Salvador 🇸🇻 | KG4 🤍 (@fcgpowersv) June 3, 2024

Luciendo una falda larga blanca ajustada, un traje de baño del mismo color y una camiseta rosada, Karol tarareaba una melodía mientras colgaba una playera. Su cabello platinado con ondas y un maquillaje suave completaban su look veraniego. Al final del video, se puede leer “Coke Studio” en la camiseta.

Comparan a Karol G con Wendy Guevara

Aunque en Instagram fue muy aplaudida por sus fans, en X (anteriormente Twitter) y Facebook las reacciones fueron diversas. Varios usuarios comentaron que Karol G tiene un gran parecido con la creadora de contenido mexicana Wendy Guevara.

Comentarios como “Neta ya no puedo ver a Karol G sin pensar que es Wendy Guevara”, “Karol G y Wendy Guevara como dos gotas de agua, “Pensé que era la Wendy Guevara”, “¿Wendy, eres tú?” y “Wendy, qué hermosa” “Felicidades Wendy Guevara"inundaron las redes, comparando la apariencia de la cantante con la ganadora de ‘La casa de los famosos México’.

Esta no es la primera vez que ‘la bichota’ enfrenta comentarios sobre su apariencia. Cuando posó para la revista GQ, las imágenes editadas generaron muchos comentarios negativos.

En esa ocasión, Karol G respondió en sus redes sociales: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Tampoco es la primera que comparan a Wendy Guevara con Karol G, de hecho en redes circulan memes que hacen alusión al gran parecido entre las famosas. De hecho hace unos días la influencer mexicana compartió fotografías del día de las votaciones, un usuario lanzó un meme con estas fotografías y el mensaje: “Karol G en tierras mexicanas, yendo a ejercer su derecho a voto”.

Hasta el momento ninguna de las famosas se ha pronunciando ante su supuesto parecido que señalan algunos internautas.

