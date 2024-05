Karol Sevilla responde a quienes la critican por bajar drásticamente de peso: “No es mi cuerpo, no opino”

Karol Sevilla enfrentó los rumores sobre su drástica pérdida de peso, y cómo logró para adelgazar.

La actriz, quien ha protagonizado varias series para Disney como ‘Soy Luna’ y ‘Siempre fui yo’, ha tratado de mantenerse alejada de las polémicas. Sin embargo, eso no le ha impedido hablar de su vida privada.

Hace algunos meses, la famosa estuvo en el ojo del huracán después de terminar su relación con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio. Además, se aseguró que había comenzado una relación con el también cantante Mario Bautista, aunque ellos afirmaron que simplemente estaban saliendo.

Karol ha enfrentado fuertes rumores respecto a su peso, ya que hace unos meses, la joven mencionó en algunas entrevistas que varios seguidores le hacían comentarios negativos debido a que había aumentado de peso.

Ahora, la famosa ha perdido varios kilos y debido a esta situación, sus fieles seguidores han mostrado gran interés, ya que muchos creen que posiblemente se haya sometido a una operación para perder peso, mientras que otros se mostraron preocupados por su cambio físico.

Debido a esta situación, la cantante enfrentó estos rumores a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Karol Sevilla aseguró que simplemente ha llevado una vida más saludable, además de que está haciendo mucho ejercicio.

“El único proceso fue cuidarme, comer mejor, ahora que estoy haciendo ejercicio. Estoy bajando de peso porque diariamente estoy bailando, pero aparte soy una mujer que si me hubiera hecho algo no tendría pena de decirlo, porque no es nada malo”.