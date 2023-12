Karol Sevilla responde: ¿Emilio Osorio le fue infiel? ¿Mario Bautista es su novio?

La sorpresiva nueva relación de Emilio Osorio con la integrante de Acapulco Shore, Leslie, ha causado gran controversia, sobre todo porque el joven recientemente había estado en una relación con la también cantante, Karol Sevilla, misma que terminó repentinamente.

Esto ha dado tanto de qué hablar y hace unas horas en TVNotas te presentamos imágenes de Mario Bautista y Karol juntos.

La joven actriz respondió a muchas preguntas al respecto en una alfombra roja y al ser cuestionada por Mario, dijo con una risa nerviosa: “¿No me he puesto roja, verdad? Estoy rojísima, ¿verdad? Jaja no, es el rubor. Hoy me puse de más. No voy a decir nada al respecto”.

La prensa insistió en saber qué está pasando entre ambos así que Karol mencionó: “Lo quiero mucho y nos debíamos un vino desde hace mucho tiempo. Somos preciosos. Somos del pueblo y para el pueblo los dos jaja”.

¿Le daría una oportunidad al influencer?, Karol dijo al respecto: “No tengo ningún compromiso y él tampoco. Entonces... ”, con lo que dio a entender que lo que pueda pasar.

Pero también existe la posibilidad de que este encuentro entre ambos se trate de una promoción para un próximo tema juntos, así que Karol comentó: “Está bueno que la gente hable, hay que dejarlos con la intriga ¿no?”.

Captamos a Karol Sevilla y Mario Bautista muy románticos en un restaurante de la CDMX / Instagram/ TVNotas

¿Qué pasó con Emilio? Opina de su nueva relación: “Lo que se ve no se pregunta”

Hasta hace una semana en un encuentro con la prensa, Emilio decía que seguían siendo novios pero que Karol no lo había podido acompañar al evento por un compromiso.

Sin embargo en ese mismo evento, se dejó ver muy acaramelado con quien ahora se sabe que es su nueva pareja, así que al respecto Karol respondió: “Es que lo que se ve no se pregunta. Yo la verdad no voy a hablar absolutamente nada al respecto porque una dama no tiene memoria y estoy concentrada en mi carrera y no me quiero meter en chismes”.

Emilio ya inició una relación a unos días de haber terminado con Karol / Instagram: @_lesliegallard

Sobre por qué su relación acabó repentinamente, la actriz respondió: “Así es el amor. La verdad, no voy a decir nada al respecto. Ahorita estoy muy feliz de mi vida, de mis proyectos, de mi música. Estoy cerrando el año bastante bien, para no decir excelente e iniciar el año con todo. Creo que va a ser un año muy bonito para mí en todos los aspectos”.

Finalmente, la exestrella de Disney dijo que de su parte existió amor genuino hacia Emilio y que no se trató de un truco publicitario: “Sí (existió una relación). No fue (ningún truco publicitario). Bueno, según yo no”.