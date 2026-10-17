La actriz Gaby Ramírez fue “expulsada” de Six flags, ¿por portar ropa inapropiada y “enseñar de más”? FOTOS

Lo que debía ser un día de diversión madre e hijo terminó en un mal momento para la actriz Gaby Ramírez (quien fuera mordida por un perro recientemente). La también conductora, en 2018, fue señalada por presuntamente NO permitirle la entrada a Six flags, ya que supuestamente no tenía la ropa adecuada. ¿Qué se supo en aquel momento?

A Gaby Ramírez le negaron el acceso a Six flags / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gaby Ramírez tras señalamientos en Six flags?

La actriz y conductora, Gaby Ramírez, reveló en 2018 haber sido víctima de presunta discriminación, luego de que la seguridad y personal de Six flags supuestamente le prohibieron la entrada al parque.

Según contó a TVNotas, todo comenzó desde su llegada al sitio:

Algo muy humillante, no me dejaron pasar. (...) De entrada, desde que llegué me trataron mal, pues se acercó un guardia y me dijo: ‘señorita, su atuendo es inapropiado y así no va a poder pasar. Gaby Ramírez

La situación ocasionó una importante molestia a la actriz, pues aseguró que esto no había ocurrido en otros parques de la empresa en Estados Unidos.

Te puede interesar: Gaby Ramírez afirma que ganó el pleito por su nombre, ¿la conductora de Sale el Sol pierde la batalla legal?

Gaby Ramírez señalada por presunta vestimenta inapropiada / Foto: Redes sociales

¿Cómo iba vestida Gaby Ramírez en Six flags?

En la misma plática con TVNotas en 2018, la actriz Gaby Ramírez detalló que ese día el calor era intenso y que por eso eligió un short de mezclilla, una camisa de manga larga y unas botas. Una vestimenta que, a su juicio, nada tenía de extraordinario para un parque de atracciones:

Como ese día estaba haciendo mucho calor, llevaba un short de mezclilla, una camisa de manga larga y unas botas. En un principio no entendía lo que pasaba, pero luego le dije que nos fuéramos a otro parque y nos la pasamos muy bien juntos. Gaby Ramírez

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tomar algún tipo de acción legal, la intérprete desestimó ese tipo intención, pues dijo que no tenía el tiempo de llevar a cabo algo:

No pienso hacer esto más grande, no tengo ni tiempo, así que quedará en una mala experiencia. Gaby Ramírez

Te dejamos la foto del outift que Ramírez traía ese día a su llegada al parque de atracciones. ¿Qué opinas?

Lee: ¿Gaby Ramirez está en peligro? Actriz muestra las terribles heridas de su pierna tras mordida de un perro

Gaby Ramírez acusada de enseñar de más en Six flags / TVNotas

¿Quién es Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez (en batalla legal con su homónima, una reconocida conductora) nació en la Ciudad de México en 1980 y desde niña acompañó a su padre, el mago Haramy, a sus actos de ilusionismo, por lo que desde pequeña estuvo frente a cientos de espectadores y público.

Debutó en 1995 con un episodio de la telenovela María la del Barrio. Más tarde condujo A la cachi, cachi porra y programas como:



Nuestra Belleza,

Espacio 2022 ,

, Acapulco Fest ,

, Estrellas hoy,

Alarma TV, entre muchos otros.

En telenovelas destaca en Hasta que el dinero nos separe, Fuego en la sangre y en el ámbito de los realities, en 2005, participó en Big Brother VIP.

Tal vez te interese: La batalla de las Gaby Ramírez continúa: la actriz denuncia que la conductora no se presentó en el Indautor