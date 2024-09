La casa de los famosos México: Filtran el nombre del noveno y último eliminado del reality

La segunda temporada de La casa de los famosos México está en sus últimas semanas. De acuerdo con lo dicho, en su momento, por Galilea Montijo la gran final se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre, en la que conoceremos al gran ganador o ganadora que se llevará los 4 millones de pesos.

Recordemos que el pasado lunes 16 de septiembre conocimos a la primera finalista del reality show. Luego de una tensa competencia, Karime Pindter consiguió el boleto dorado y así se convirtió en la primera finalista de esta temporada.

Además, la producción informó que la última gala de eliminación se celebrará el próximo 22 de septiembre, y ahí sabremos quién será el noveno habitante que abandonará el programa antes de la final.

Lee: LCDLFMX: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída en el reality show y entre lágrimas revela su diagnóstico

Canal 5

¿Quiénes son los habitantes que quedan en La casa de los famosos México?

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La casa de los famosos México, dejando a Agustín Fernández como el último habitante del cuarto Tierra, ya que todos los demás han sido eliminados por elección del público, sin contar la inesperada salida de Adrián Marcelo, quien decidió abandonar el reality show por voluntad propia.

Mientras tanto, en el cuarto Mar aún permanecen cinco habitantes: Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter, quienes continúan en la competencia, habiéndose ganado el cariño y apoyo del público.

Mira: JLo y Ben Affleck sorprenden al mostrarse cariñosos en un desayuno familiar, ¿Habrá divorcio o recalentado?

Filtran el nombre del último eliminado de La casa de los famosos México

A través de redes sociales, especialmente en TikTok, han circulado varias listas que especulan el orden de la salida de los participantes. Cabe señalar que dichas listas son pura especulación, ya que nadie de la producción de La casa de los famosos México ha confirmado algo al respecto.

Tras la salida de Sian Chiong, una nueva lista se ha hecho viral, revelando al noveno y último eliminado del reality show. Recordemos que los habitantes han salido en el siguiente orden:

Paola Durante

Shanik Berman

Luis ‘Potro’ Caballero

Mariana Echeverría

Sabine Moussier

Araceli Ordaz (Gomita)

Ricardo Peralta

Sian Chiong

La última gala de nominación se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de septiembre, por lo que los habitantes del cuarto Mar deberán nominarse entre ellos nuevamente.

Según la lista filtrada, el noveno eliminado del reality show de Televisa podría ser nada más y nada menos que Agustín Fernández, el último integrante del cuarto Tierra.

Este escenario podría volverse realidad, ya que Agustín no logró convertirse en el primer finalista de esta temporada, al no conseguir el boleto dorado. ¿Será? No queda más que esperar a ver lo que pasa en los próximos días.

Te puede interesar: Mauricio Garza tiene nuevo novio y ¡hasta le propusieron matrimonio! ¿Habrá dado el sí?