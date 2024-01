La enfermera que atendió a Sergio Andrade en el hospital de España ha recibido am3naz4s de mu3rte

En nuestro martes de TVNotas te dimos a conocer, en exclusiva, que Sergio Andrade huyó del país luego de que se diera a conocer una nueva demanda en su contra, junto a Gloria Trevi y María Raquenel (Mary Boquitas) en el estado de California.

Dos mujeres los demandaron por los delitos de agresión sexual y corrupción de menores y, a finales del año pasado, dos mujeres más se sumaron a esta demanda.

TVNotas investigó y una fuente cercana al exproductor nos confesó que desde hace varios años se refugió en Mérida, Yucatán, pero tras las nuevas demandas decidió vender todo y huir a España.

Supimos que Sergio Andrade se encontraba hospitalizado en Madrid, ya que se encontraba muy delicado de salud. Por ello, nos pusimos en contacto con el periodista Alfonso Martínez, quien también ha investigado el caso.

“Los primeros días de diciembre este señor llegó muy enfermo al hospital 12 de octubre en Madrid. Supuestamente con un fuerte dolor por pancreatitis y al parecer le habían diagnosticado EPOC. Estuvo en todo momento acompañado por una jovencita, tal vez su hija Antonia, quien estudia actuación en la escuela La Guindalera en Madrid”.

María ya no quiere seguir siendo llamada ‘Mary Boquitas’ porque fue un apodo que le puso Sergio Andrade. / TV Notas

Luego de que te contamos que Sergio Andrade se encontraba muy enfermo en España, una enfermera de nombre Angela confirmó nuestra información y reveló que el exproductor sí estuvo hospitalizado y que ella pudo ver todo el expediente.

Debido a que la auxiliar de enfermería ha dado varias entrevistas a varios medios de comunicación en España, al parecer su vida estaría corriendo peligro.

Angela confesó que presuntamente ha recibido amenazas por parte de Sergio Andrade.

En una entrevista con el periodista Esly Fombona, detalló que tras informar que Sergio estuvo hospitalizado, de inmediato comenzó a recibir amen4zas de mu3rte que aseguraban que se callara y no hablara más del productor.

Enfermera Angela

“Yo tengo un canal de YouTube, donde aparece mi correo. Y he recibido un correo am3nazánd0me de mu3rt3, si yo seguía dando a conocer más información. En el cual me dicen: ‘Ten cuidado de soltar toda la sopa’. Además, dijo ‘se metieron con mi orientación sexual y me sentí discriminada’”.