La hija de Raúl Araiza planea darle un nieto por in vitro ¡Nos presentó a su novia!

El actor y conductor Raúl Araiza siempre ha demostrado ser un padre presente y muy cariñoso con sus hijas Camila y Roberta, de 27 y 25 años, respectivamente. Dos mujeres muy libres y emprendedoras.

Hace unos días, Raúl acompañó a su hija Camila en su debut como actriz en Teatro en breve. Ahí platicamos con Camila, quien nos habló de su experiencia en este terreno. “Se siente mucha adrenalina. Es emocionante. Interpreto a ‘Roxana’, una mujer que está enamoradísima de su pareja. Sin embargo, pasan distintas circunstancias que moverán todo y te das cuenta de que hay muchas cosas detrás”.

En 2022 Camila se declaró públicamente como una persona pansexual (quienes se sienten atraídos románticamente por las personas, sin importar su sexo o género) y nos dijo cómo se ha sentido desde entonces. “Mi mensaje es la autenticidad en todas sus formas, haciendo algo que no me había atrevido a hacer, estando con personas con las que no me había atrevido a estar. Siempre hay que hacer lo que sienta el corazón porque, al final, vida solo hay una”.

Luis Pérez

Vimos cuando Paulina llegó a felicitar a Camila por su debut en teatro

¿Qué te dice la gente en tus redes? “Hay personas a las que no les va a parecer nunca y para las cuales va a ser algo muy extraño y desconocido. Y hay quienes, gracias a esto, se sienten apoyadas y saben que hay una comunidad, una liberación”.

¿Has sufrido ataques en redes sociales? “Sí, pero no les pongo atención. Entiendo de dónde viene. Por eso no lo juzgo ni le doy espacio. De por sí me costó. No hay nada que me puedan decir que no me haya dicho a mí misma. Hablar de esto ¡me salvó la vida! Me acercó más a lo que soy. Ahora estoy más contenta en el espacio en donde estoy. Disfruto más. Aceptarme tal como soy”.

Camila nos habló del apoyo de su papá. “Es hermoso. En todos los ámbitos nunca me ha faltado mi papá".

La joven nos confesó un gran deseo: “Con el tiempo me encantaría ser mamá".

¿Qué método buscarías? “Hay muchas opciones. Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble”.

Y aunque ella es muy reservada para mostrar a alguna pareja, por la confianza con TVNotas la presentó: “Se llama Paulina. Estoy muy contenta. Ha sido una amiga increíble. Es una relación estable, sana y en la cual seguimos aprendiendo todos los días”.

“Llevamos ocho meses. La conocí en una fiesta de Año Nuevo y fue flechazo a primera vista. Ella es empresaria. Mueve productos coreanos. También trabajamos juntas en muchas cosas. Estoy muy plena con ella y con todo”, finalizó.

Luis Pérez

Platicamos con Raúl Araiza, quien se lleva de maravilla con la novia de su hija y le encantaría ser abuelo

“Estoy muy orgulloso de que sea feliz. De que haga lo que quiera hacer. Este rollo de la actuación no se lo creí hasta que se fue a estudiar. Tomó muchos talleres y, de repente, me dijo que ya estaba lista. Quiso seguir los pasos de su abuela”.

“A ella y a mi otra hija les hemos dicho (él y su exesposa Fernanda Rodríguez) que queremos que sean felices. No importa cómo, cuándo, con quién o en dónde. Con Camila, me voy a comer con su novia Paulina, que es encantadora, divina. Las dos son muy chistosas. Soy muy buen suegro”.

Y quiere que sus hijas le den nietos. “Primero ellas tienen que realizarse profesionalmente. No hay presión. Sin embargo, me encantaría ser abuelo. Me gustaría mucho. Las traigo de bajada (y les digo): Ya. Porque luego se enojan de que tengo novia con niños’”.

De su hija Roberta también está muy orgulloso “Trabaja en la producción del programa Hoy. Detrás de cámaras. El otro día me correteó porque soy muy disperso. Es una sargenta. Le dije: No tengo novia y tú me gritas (risas)”.

Finalmente, nos dijo que terminó su relación sentimental con Melba, la mujer con la que lo captamos hace unos meses: “Es una tipaza. La sigo queriendo mucho, pero estábamos muy ocupados en nuestras cosas”, finalizó.

