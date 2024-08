La segunda temporada de La casa de los famosos México ¡supera a la primera!; Adiós team infierno

La segunda temporada de La casa de los famosos México la está rompiendo en ratings e interacciones sociales. Las audiencias de las galas diarias son de alrededor de 2 millones y medio de televidentes. Las galas ominicales han tenido hasta 4 millones, como en la expulsión de Mariana Echeverría.

El número de votos que se han emitido por los habitantes de la casa son 80 millones.

TVNotas hizo un trabajo de investigación sobre los números de esta segunda temporada y te presentamos los datos:

Al 22 de agosto se han tenido 9.1 mil millones de vistas ( views ). La meta eran 5 mil millones, por lo que ésta se superó en casi el doble.

. El video con más vistas, justo de la semana pasada, es cuando el novio de Ricardo lo visita, con casi 18 millones de reproducciones en TikTok .

que se han emitido son 80 millones. Las mayores menciones en redes sociales son a favor de Gala Montes, y otras hablando de Adrián Marcelo.

Sobre estos datos, platicamos con el periodista y experto en televisión Alejandro Zúñiga, quien nos dijo: “La primera temporada fue puro entretenimiento. Ésta ha sido sumamente polémica, con mucho sufrimiento. Eso ha ayudado a que sea mucho más exitosa. La mayoría pensaba que no se podía superar a la primera y ¡vaya sorpresa! Es muy diferente. Y creo que ¡todavía pueden llegar a más!”

Así son las gráficas en comparación a la primera edición / TVNotas

“La gran sorpresa es que entraron personajes que eran muy queridos y ahora el público los rechaza. Ese es el riesgo de cualquier reality. Lo que ahora será difícil en la tercera temporada será conseguir nombres fuertes, porque pocos querrán arriesgar su imagen. También sucede a la inversa como con Mario y Arath, que han crecido en el cariño del público”.

“Facebook es donde más conversación ha habido, porque ahí están todas nuestras tías o primos. Es un ambiente más de familia disfuncional y todos nos podemos sentir identificados. Este reality todo México lo ve. Eso se refleja en la cantidad de votos”.

“El número es tan grande porque el team Mar es muy fuerte y el público votan para salvarlos. También los villanos han hecho muy bien su chamba y el público quiere sacarlos. Cada domingo sueñan con el final feliz de verlos salir. El público se siente poderoso y no quiere dejar de participar. El reality tiene credibilidad ya que las expulsiones han sido de acuerdo con lo que marcaban las encuestas y no ha habido ninguna sorpresa o sospecha de algo raro en las expulsiones”.

“Los números de menciones sobre Gala y Adrián reflejan que son la protagonista y el villano. Si se fijan en las galas, el look de Gala siempre es de una protagonista. A nivel imagen sabe cómo manejarse. Además, es una protagonista de carácter fuerte y eso gusta a la gente”.

“Muchos dicen que las carreras de Mariana Echeverría y otros están acabadas. Pero no, los chismes en esta época avanzan muy rápido. Hace unas semanas la villana de México era Ángela Aguilar. Hoy es Mariana Echeverría y la próxima semana habrá otra. Lo que sí es que los participantes que reciben hate pueden tardar en recuperar su posición, pero sus carreras no se derrumbarán para siempre”.

La primera temporada ya quedó atrás / TVNotas

“El caso de Sian es algo particular. Él no había conseguido grandes cosas. No tenía tanto que perder, pero se pone trabas por su personalidad. Sé que su altanería no viene de hoy sino de antes. Con otros compañeros que lo habían entrevistado se había portado prepotente, y gente de producción me ha dicho que lo alucinaron cuando trabajaron con él. Entonces el Sian que estamos viendo en el reality es el mismo de la vida real”.

“El problema de Agustín es que no es ni actor ni cantante. Él era el amigo de Wendy y Nicola. Lo poco que tenía lo ha ido perdiendo. Es muy gris y entre tantos leones es un gatito inofensivo que ni causa gracia. No le veo futuro”.

“Lo que sí no me gustó es cómo tiraron la cuenta de Ricardo Peralta. No me pareció ético. Lo denunciaron por hacerse pasar en redes sociales por Wendy Guevara y eso jamás ocurrió. Otra cosa es que quisiera imitarla en el reality pero en redes no”.

“Con lo que me quedo son los casos positivos. Mario Bezares entró con una imagen lastimada y el reality le ha ayudado mucho. Ya es el tío Mayito. Ha recuperado el amor que la gente le tenía en la década de los años 90 cuando hacía mancuerna con Paco Stanley”.

“Arath es un caso muy interesante. Se ha deconstruido. Antes de entrar a La casa se puso en terapia y eso le ayudó a que se muestre en su mejor versión. Qué padre ver que una persona puede cambiar”, concluyó.

A algunos de los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2’ les aumentó el fandom y otros perdieron seguidores

AUMENTARON:

Paola Durante 124 mil a 228 mil

Mario Bezares 312 mil a 880 mil

Briggitte Bozzo 3.3 millones a 5 millones

Adrián Marcelo 2.7 millones-2.8 millones

Sabine Moussier 258 mil a 353 mil

Karime Pindter 6.1 millones-7 millones

Gala Montes 2.9 millones-4 millones

Arath de la Torre 1.1 millones-1.7 millones

Shanik Berman 212 mil-411 mil

Sian Chong 617 mil-850 mil

Este es el elenco de la nueva temporada / TVNotas

QUEDARON IGUAL:

‘Potro’ Caballero 3.2 millones a 3.2 millones

‘Gomita’ 4.1 millones-4.1 millones

BAJARON:

Mariana Echeverría 3.1 millones a 3 millones

Ricardo Peralta 1.1 millones, bajó a 930 mil y se encontraba cancelada al cierre de esta edición

Agustín Fernández 599 mil a 597 mil

*Datos al cierre de esta edición.

