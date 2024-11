La vez que Ángela Aguilar le declaró su amor a Cazzu y quedó captada en Instagram

La tensión entre Cazzu, la trapera argentina, y Ángela Aguilar ha vuelto a tomar protagonismo después de una reciente entrevista en la que la ex de Nodal desmintió las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar.

En un programa argentino Luzu TV, Cazzu fue clara al asegurar que no tenía conocimiento de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar antes de que los medios lo hicieran público. La cantante reveló que su primer acercamiento a la noticia fue a través de las redes sociales, un detalle que dejó sorprendidos a muchos.

Este revuelo ocurrió después de que Ángela Aguilar fuera mencionada por Cazzu en un contexto en el que se dejó claro que Nodal nunca le había informado sobre la presencia de una tercera persona en su vida.

Christian Nodal asegura que Ángela jamás dijo “fan de su relación”

Ante estas declaraciones, Christian Nodal no tardó en aclarar el asunto. En una transmisión en vivo, el sonorense se mostró visiblemente molesto, desmintiendo la famosa frase “fan de su relación” que se le atribuyó a su esposa. Nodal dejó claro que esa frase nunca fue escrita por Ángela.

Cazzu sugiere que hubo una “doble vida” de Nodal y Ángela Aguilar

La sorpresa de Cazzu se convirtió en indignación cuando se dio cuenta de que había sido parte de una “doble vida”.

En la entrevista, la cantante argentina no dudó en señalar que la historia que le habían contado sobre su relación con Nodal, hasta hace pocos días, era completamente diferente a la realidad

“Ella propone una historia donde ellos estaban juntos muchos meses antes. Eso no es cierto. Yo no sabía nada de esta relación, hasta hace poco me enteré de todo”, dijo Cazzu, visiblemente molesta por el giro que tomó la situación.

La trapera también expresó que, en su opinión, la relación entre Nodal y Ángela Aguilar se había llevado en secreto, mientras ella estaba embarazada o recién había dado a luz.

“Es muy diferente a lo que yo conocía. No sabía nada de esta relación. Estaba llevándose una doble vida. ¿Quién sabe en qué situación estaban?”, comentó. Esta revelación ha generado aún más controversia y ha puesto el foco en la complicada situación emocional que Cazzu vivió al enterarse de la relación de su expareja.

La vez que Ángela Aguilar le puso “Te quiero” a Cazzu en Instagram

Cazzu y Ángela tenían una relación cordial y, de hecho, Ángela llegó a felicitarla por su embarazo de la hija que espera con Nodal, hasta aseguró a la prensa: “Voy a ser tía”.

En 2023, mientras Cazzu se encontraba embarazada de su hija, acompañó a su entonces pareja, Christian Nodal, a la Ciudad de México. El cantante se presentó en el Foro Sol ante miles de fanáticos que esperaban con ansias su primer gran concierto en dicho lugar.

Tras el rotundo éxito de su presentación, Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales una emotiva foto en la que se le ve abrazando a Christian Nodal con una sonrisa de complicidad. En su publicación, la joven cantante expresó su agradecimiento hacia el sonorense, destacando lo orgullosa que se sentía de verlo alcanzar nuevas alturas en su carrera.

Lo que vino después dejó a todos sorprendidos: Cazzu, la entonces pareja de Nodal, reaccionó rápidamente al post de Ángela, dejando cinco corazones en su comentario. No pasó mucho tiempo para que Ángela respondiera con un “te quiero” y dos corazones, lo que dejó en evidencia la cordialidad y cariño entre ambas en ese momento.

Reviven post de Ángela Aguilar comentando a Cazzu

Esta publicación ha sido recordada luego de que Cazzu desmintiera a Ángela Aguilar por lo cual varios internautas han recordado las frases como “fan de su relación” y este “Te quiero”, que han sido interpretadas como “el beso de Judas” por varios internautas.

