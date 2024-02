Laura Flores sacó las garras por su hija; confrontó al ex de su retoño. ¡Con las criaturas no!

La actriz y conductora Laura Flores reveló que no le gusta meterse en la vida amorosa de sus hijos, pero como madre no puede evitar reaccionar en su defensa cuando los ve heridos.

Tal fue el caso de su hija María, según Laura Flores, la joven de 24 años vivió una tremenda desilusión amorosa en el 2023, luego de su novio la cortara tras 10 años de noviazgo.

Su hija deshecha y en un mar de lágrimas, no lograba superar a su exnovio debido a que este ni pichaba, ni cachaba, ni dejaba batear y seguía hablándole y avivando la esperanza de un posible regreso.

¿Por qué Laura Flores reclamó al exnovio de su hija?

Pese al cariño que la actriz le tiene al exnovio de su hija María, tomo cartas en el asunto y decidió confrontar este joven y ponerle un alto para que su hija pudiera superarlo, pues no soportaba verla sufrir. Así lo comentó en ‘Montse y Joe’.

“Terminó con el novio no sabes qué drama, yo viendo esto. Hubo un momento en el que le hablé a su exnovio, van a decir exsuegra pesada, pero él termina con ella y mi hija hecha pedazos y este c4broncit* le seguía hablando”. Laura Flores

¿Qué le dijo Laura Flores al exnovio de su hija?

La actriz reveló que lanzó ultimátum al exnovio de su hija y tomó el toro por los cuernos:

“De esas que no la dejaba sanar y le hablé y le dije ‘o regresan o te olvidas’. Hasta me puse a llorar en el teléfono, porque lo extraño, llevaban 10 años juntos, desde los 15 años. Le dije ‘no soy metiche, pero no quiero ver a mi hija así’, expresó.

Finalmente el exnovio de su hija María hizo caso a Laura Flores, para que la hija de la actriz logrará recuperarse y vivir su proceso de sanación.

