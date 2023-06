Laura G visita a sus ex compañeros de VLA en Telemundo e integrante de Ventaneando se va contra ella

Han comenzado los rumores de que la conductora estaría planeando dejar VLA debido a los descontentos que tiene con la productora

Laura G se encuentra en una polémica en estos momentos y es que recientemente visitó a sus ex compañeros de VLA en otra televisora, lo que ocasionó que fuera señalada por ello.

Y es que como te contamos el pasado 13 de marzo, una de nuestras fuentes de confianza nos reveló que Laura G no se la está pasando muy bien en VLA.

Esto debido a que se rumora que la productora actual, Maru Silva, no quiere a G, debido a los malos tratos que tiene contra el personal de producción.

Pero no solo Laura ha tenido roces con el personal de producción, sino que no mantiene la mejor de las relaciones con Annette Cuburu y con Mauricio Barcelata, compañeros que no la hacen feliz del todo con su presencia.

Laura G declaró estar muy feliz a lado de sus amigos Brenda Carols y Dio Lluberes / Instagram: @lauragii

En ese contexto, la conductora, aprovechó sus días libres del matutino de TV Azteca y se fue para Miami para encontrarse con muchos de sus antiguos compañeros de TV Azteca, quienes ahora se encuentra en Telemundo.

Laura G se mostró muy contenta de ver triunfando a Penélope en sus nuevos proyectos / Instagram: @lauragii

La visita tuvo un doble propósito y es que Laura festejó el cumpleaños de Sandra Smester, quien fue la directora de contenidos de Azteca por un tiempo y actualmente es Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos de NBC Universal Telemundo Enterprises.

Laura G acudió a festejar el cumpleaños de Sandra Smester a Miami, una gran amiga que conoció en TV Azteca / Instagram: @lauragii

Pero eso no fue todo, ya que tuvo una reunión privada algo sospechosa con Diógenes Lluberes, ex productor de VLA y ahora productor de Telemundo.

Laura G acompañada de Dio Lluberes con motivos de la celebración de cumpleaños de Smester / Instagram: @lauragii

Por lo que han comenzado los rumores que ante su descontento con la producción de VLA se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades, pero al momento esto es solo un rumor.

Todos los ex integrantes de VLA que han terminado en Telemundo acudieron la pequeña celebración / Instagram: @lauragii

Integrante de Ventaneado arremete contra Laura G

Como era de esperarse, las fotos se viralizaron de inmediato, por lo que el RP de Ventaneando, Ernesto Hernández, le dedicó unas cuantas palabras a la famosa: “Dónde está el respeto y la lealtad a la empresa que te da de comer”.

Ernesto Hernández RP de Ventaneando le dedicó unas palabras a Laura G por acudir a Telemundo / Twitter: @ERNESTOHV

Ante dicho comentario, los internautas salieron a dar su opinión al respecto y es que el tuit es bastante polémico:

“Podría decirse que así como hay prostitut** políticos que se van con el partido que les dé más, hay “talentos” que hacen lo mismo. La lealtad no la conocen”, “La televisora no “le da de comer”, ella vende un talento (es discutible si lo tiene o no) a la televisora y esta también sale ganando”,"A ver una cosa es trabajar en esa televisora y otra que tenga una amistad fuera de trabajo.... ya siéntese señor”, "¡Ay! ¿Qué te digo? ¡Pero si hasta se burló y se rio con el Jefe sé que la iban a correr! ¡Es una burla esa persona! ¡No sabe de lealtad, fidelidad; ni de traer la playera puesta!”, “Pero ella tiene derecho de ver su amistad, dejen el hate gente. Ella tiene vida, amigos, familia y derecho de verse con quien le dé gana”, comentaron usuarios.