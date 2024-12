Laura Zapata reacciona al tratamiento Camila Sodi para olvidar memorias traumáticas, tras perder a su mamá

Camila Sodi, reconocida actriz mexicana, anunció a través de sus redes sociales que está iniciando un proceso de sanación emocional mediante la Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

Esta decisión llega tras el fallecimiento de su madre, la escritora Ernestina Sodi, hace unas semanas, un hecho que dejó una profunda huella en su vida y en la de su familia.

El duelo de Camila Sodi: una lucha por reconstruirse

El pasado 8 de noviembre, Ernestina Sodi perdió la vida después de permanecer 22 días hospitalizada en terapia intensiva debido a dos infartos. La escritora falleció rodeada de esfuerzos médicos que lamentablemente no pudieron salvarla. Esta pérdida representó un golpe devastador para su hija Camila, quien decidió tomar medidas concretas para enfrentar su duelo y sanar emocionalmente.

En una historia publicada en Instagram, Camila compartió con sus seguidores su decisión de comenzar con la terapia EMDR, un tratamiento reconocido por su efectividad en el manejo de traumas psicológicos.

En sus propias palabras: “Decidí no usar filtro para que me vean al natural. Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR que tengo muchas ganas de probar”, expresó la actriz, mostrando su entusiasmo por explorar esta innovadora técnica.

Camila también hizo una analogía entre esta terapia y la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, sugiriendo que el EMDR le permitiría resignificar los momentos más difíciles de su vida: “Es como una onda. ¿Se acuerdan de Eternal sunshine of the spotless mind? Es como una onda así. Me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”.

¿Qué es la terapia EMDR y por qué es relevante?

La Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés) es un método psicoterapéutico desarrollado en los años 80 por Francine Shapiro. Este enfoque ayuda a las personas a procesar y superar recuerdos traumáticos, utilizando movimientos oculares dirigidos para reducir la intensidad de las emociones negativas asociadas con dichos recuerdos.

Según explicó Camila en sus redes, esta terapia es ampliamente utilizada en casos de síndrome de estrés postraumático (TEPT) y ha mostrado resultados positivos en veteranos de guerra y otras personas que han enfrentado situaciones traumáticas. La actriz compartió una breve descripción del tratamiento, destacando su capacidad para transformar experiencias dolorosas en recuerdos menos perturbadores.

El EMDR trabaja al estimular bilateralmente el cerebro, ya sea mediante movimientos oculares, sonidos o toques alternados. Este proceso facilita la reinterpretación de eventos traumáticos, permitiendo a los pacientes liberar emociones reprimidas y recuperar un estado de equilibrio emocional.

Laura Zapata opina sobre el proceso de Camila Sodi para superar sus traumas

La decisión de Camila de someterse a la terapia EMDR también generó reacciones en su familia, particularmente en su tía, Laura Zapata. En una entrevista reciente para el programa Venga la alegría, la actriz y media hermana de Ernestina Sodi compartió su perspectiva sobre el tratamiento que está recibiendo su sobrina.

“Qué bueno, si ella cree en eso y que le sirva. Le deseo lo mejor. Uno tiene que seguir la filosofía en la que cree y debes ir por el camino que te llame”, declaró Zapata, reconociendo la importancia de encontrar herramientas que promuevan el bienestar emocional.

No obstante, Laura Zapata también abordó el distanciamiento que ha marcado su relación con la familia Sodi. Desde el secuestro que vivió junto a Ernestina en 2002, las hermanas han estado alejadas debido a conflictos familiares, entre los que destaca la publicación del libro Líbranos del mal. En esta obra, Ernestina insinuó que Laura podría haber estado involucrada en el secuestro, una acusación que Zapata ha negado enfáticamente.

“No, señor, no hay acercamiento”, respondió contundentemente Laura al ser cuestionada sobre si había mantenido contacto con la familia tras el fallecimiento de Ernestina.

“Imagínate si te vas a tirar en la vida. Siempre hay que estar de pie. No te debes dejar caer y los hechos reales no te pueden tumbar”, agregó, enfatizando la importancia de la fortaleza personal.