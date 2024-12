Laura Zapata: ¡Enfrentamiento con reportera de Gustavo Adolfo Infante! “Los perros tienen que ladrar”, VIDEO

Laura Zapata, conocida por su carácter frontal, protagonizó un tenso momento con la prensa en la Ciudad de México.

Durante un evento, se negó a responder preguntas de Mariana Zepeda, reportera de los programas Sale el sol y De primera mano, ambos liderados por Gustavo Adolfo Infante. La razón detrás de este desencuentro se remonta a 2021, cuando Zapata vivió una amarga experiencia al cuidar a su abuela, Eva Mange, quien supuestamente sufrió maltratos en una residencia de ancianos.

En aquel entonces, según Zapata, Gustavo Adolfo Infante cuestionó la veracidad de las acusaciones, insinuando posibles intereses monetarios detrás de sus declaraciones. Durante el programa Secretos de Villanas, Laura explicó:

“Yo creo que le soltaron una lanita, dos pesos, porque es corcholatero. Entonces habló pestes de mí, pero además poniendo en duda la desgracia por la que estábamos pasando con mi abuela”, comentó la actriz.

Ve: Denisse de Kalafe rompe el silencio y destapa si tuvo una relación sentimental con Laura Zapata

laura Zapata / Instagram: @laurazapataoficial

El desencuentro en la rueda de prensa de Laura Zapata

El reciente incidente con Mariana Zepeda ocurrió cuando la reportera intentó obtener la opinión de Zapata sobre cómo su sobrina, Camila Sodi, enfrenta el duelo por la pérdida de su madre, Ernestina Sodi. Sin embargo, al notar el logo del programa de Gustavo Adolfo Infante en el micrófono, Laura se negó rotundamente a responder.

"¿De qué programa eres? No, no te contesto a ti, perdóname. No te contesto porque ese programa y ese señor son pelados conmigo, y no tengo nada que decirte. Vienes a hacer una pregunta de familia y no voy a contestar”, expresó la actriz, visiblemente molesta.

La reportera, aunque desconcertada, permaneció y continuó grabando las declaraciones que Zapata daba al resto de los medios presentes.

Checa: Cynthia Klitbo responde a Laura Zapata tras decir que la estafa que vivió fue karma, ¡fuerte pedrada!

Laura Zapata protagoniza fuerte encontronazo con reportera / YT

Críticas a Gustavo Adolfo Infante y su programa

La postura de Laura Zapata no se limitó a su negativa de responder preguntas. La actriz arremetió nuevamente contra Gustavo Adolfo Infante y el contenido que representa: “Son los niveles de desarrollo de conciencia, y es muy claro porque los podemos ver. Es una forma de comer y de darle decoro a programas como el que representa la señorita”, declaró.

Además, no dudó en lanzar una fuerte indirecta que encendió aún más la polémica: “Los perros ladran, los perros tienen que tragar”.

Te puede interesar: Laura Zapata y Cynthia Klitbo se agarran del chongo y ventilan sus intimidades entre gritos e insultos

Gustavo Adolfo Infante mano alzada deteniendo / Facebook: Gustavo Adolfo Infante

Pese a su conocida personalidad directa, Gustavo Adolfo Infante aún no ha reaccionado públicamente a las declaraciones de Laura Zapata. Se espera que lo haga en próximos días a través de sus plataformas habituales, como su canal de YouTube o el programa De Primera Mano.