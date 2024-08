LCDLFM: ¿Agustín Fernández ha salido con hombres? Nicola aclara lo dicho por Yeri MUA

Luego que Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, asegurara que a Agustín Fernández “le gustan los hombres”, Nicola Porcella, gran amigo del argentino, se pronuncia y aclara si esto es verdad.

Recordemos que, hace poco, la creadora de contenido opinó sobre la atracción no correspondida que Gomita siente hacía Agustín en ‘La casa de los famosos’.

“El Agus le gustan los hombres, te digo por qué yo sé y me consta, yo sé con qué personas ha andado de este medio. Entonces, sí me dio cringe que la Gomita anduviera de 4rrast... detrás del Agus... ¿Sí se llama Agus, no? El güerejo que tiene la piel de Donald Trump, toda naranjosa”, expresó.

Nicola Porcella aclara si Agustín Fernández siente atracción por los hombres

Tras lo dicho por la veracruzana, Nicola Porcella aprovechó un encuentro con la prensa para dar su postura. Según el actor, desconoce si su amigo siente atracción por los hombres, pero, durante el tiempo que llevan conociéndose, siempre lo ha visto salir con mujeres.

“No lo he visto nunca (salir con hombres), todo lo contrario. Si lo he visto, ha sido con muchas mujeres”. Nicola Porcella

Pese a todo, señaló que, una vez que saliera del reality, tendría que hablar “muchas cosas con él”, principalmente sobre las polémicas que está generando su participación.

“Tengo que hablar muchas cosas con él. Es buena persona y sabe que, cuando se equivoca o comete algún error, tiene que asumirlo”, indicó.

También admitió que le hubiera gustado que Agustín se pronunciara ante los comentarios que ha hecho Adrián Marcelo sobre la depresión. No obstante, dijo entender que a él no le gusta meterse en problemas con los demás.

Nicola Porcella cree que la salida de Shanik Berman fue justa

En otros temas, expresó que, al menos para él, la expulsión de Shanik Berman fue justa, pues el público no “perdona” la deslealtad en ‘La casa de los famosos México’.

“Traicionó al cuarto más leal (Mar) porque el otro cuarto (Tierra) se m4t4n entre ellos. Entre ellos hablan de todos. Se tenía que ir”, concluyó.

Hasta el momento, Nicola Porcella no ha comentado nada con respecto al fuerte encontronazo que hubo hace unas horas en el reality, luego de que los habitantes de Mar sacaran el colchón de Sian del cuarto.

