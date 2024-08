LCDLFM: Briggitte Bozzo tiene fuerte discusión con Adrián Marcelo por defender a Karime y Gala Montes

En ‘La casa de los famosos México’ hay cada vez más enfrentamientos entre los participantes, y recordemos que los habitantes tan solo llevan dos semanas dentro del reality show.

Debido a esta situación, las alianzas entre los habitantes ya comenzaron, pues al parecer nuevamente habrá una guerra entre los cuartos Mar y Tierra. Cabe señalar que dos integrantes del cuarto Mar han sido eliminados: Paola Durante la primera semana, y el pasado domingo 4 de agosto, la segunda eliminada fue Shanik Berman.

Minutos antes que Shanik Berman fuera eliminada del reality show, Adrián Marcelo hizo fuertes comentarios a Briggitte Bozzo respecto a la lealtad de su cuarto, en relación a Gala Montes y Karime.

“¿Qué pasó, Briggitte? ¿Ya te pusiste triste? ¿Estabas muy sonriente hace dos minutos? Sabían que estaban nominados desde hace rato”, comenzó Adrián.

Marcelo también señaló que “desde el día uno decidieron que no podrían confiar en ella” y la volvió a tachar de “chismosa”.

Tras escuchar lo dicho por el creador de contenido, la actriz mencionó que desde el inicio las excluyeron, pero jamás fue de “chismosa” con las cosas que decían en el cuarto Tierra.

Briggitte Bozzo

“Ustedes no me unieron en su equipo, yo hice el mío. Lo único que dije, y se los voy a decir a ustedes, fue lo de Karime: ella ha sido leal conmigo, fiel, y ha sido la única amiga que se ha acercado a mí desde el día uno. Ella ha sido leal conmigo y yo fui leal con ella. Eso fue lo único que saqué del cuarto y no hablé mal de nadie. No me gustaría que, si hablan de mí, no me lo cuente una amiga mía, porque ella fue leal conmigo con algo que dijeron”.