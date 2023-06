LCDLFM: Poncho de Nigris y Wendy Guevara aseguran que llegarán hasta la final; luego de controversia

Poncho de Nigris y Wendy Guevara realizaron un divertido live en donde hablaron de algunas estrategias.

El pasado miércoles 31 de mayo, los fanáticos de La Casa de los Famosos México tuvieron un día lleno de emociones al enterarse de los anuncios que se revelaron en una rueda de prensa.

En dicha conferencia se confirmó la participación de Poncho de Nigris como uno de los habitantes de la casa, además prometió generar una intensa polémica.

Recientemente el modelo habló en un space en Twitter con La Comadrita, quien le dio un comentario muy polémico en torno a la participación de Wendy Guevara: “no, a Wendy Guevara me la voy a cog…, no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay pedo…”.

Poncho de Nigris volverá a ser parte de un reality en el que las estrategias son lo más importante / Instagram: @ponchodenigris

Tras este comentario Wendy invitó a Poncho a una transmisión en vivo, en donde el actor hizo hincapié en que hacerle bromas a Wendy por ser una mujer trans es parte de su personalidad.

Guevara aseguró que no le importa que se hagan ese tipo de bromas, ya que ella misma lo hace. Es que ambos aceptaron que suelen llevarse muy pesados con la gente conocen, porque esperan ser un buen equipo en La Casa de los Famosos de México.

“Te voy a decir una cosa, desde ahorita la voy a cantar; tú y yo vamos a llegar a la final. Vas a ver, vas a ver, porque nos la vamos a pasar con madre con todas las pend… que vamos a decir. Y te voy a decir una cosa también; me encantaría ponerme una ped… contigo allá adentro para que veas que pinche diversión va a ser”, comentó.

Por otra parte, Poncho y Wendy realizaron un acuerdo, ya que ambos se proponen llegar a la final juntos. El actor en dicho live expresó su entusiasmo para ya estar dentro del reality, ya que le confesó a Wendy que harán muchas locuras.