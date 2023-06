Poncho de Nigris confirma participación LCDLF con comentario transfóbico hacia Wendy Guevara

Poncho de Nigris no deja de ser el blanco de comentarios y es que, luego de haber sido eliminado de MasterChef México, sigue dando de que hablar, esto porque recientemente confirmó su presencia en un reality al cual había comentado que no iría por su participación en el programa de comida.

No obstante, tras haber sido eliminado se dio a la tarea de hablar en un space en Twitter con La Comadrita, a quien le reveló detalles de sus nuevos proyectos en puerta.

Incluso al momento Televisa ya dio a conocer que Poncho se une a su nuevo proyecto La Casa de los Famosos.

Pero como es costumbre de Poncho, la revelación se dio en medio de un comentario polémico en torno Wendy Guevara y es que La Comadrita le recordó que compartiría espacio con ella, y asimismo, lo cuestionó sobre si la popularidad de la famosa no le causaba preocupaciones:

“No, a Wendy Guevara me lo voy a cog**, no te preocupes. Me voy a aventar un palo nada más, pero no hay ped*", comentó.

Wendy Guevara suena como una de las favoritas del nuevo reality de Televisa. / TVNotas

A ello añadió que existen personalidades que no le agradan del todo, pero que va con la idea de pasar un excelente rato:

“No, yo sé que son buena onda todos. Fíjate que nada más hay unas personas que ahí me causan un problemita, pero yo soy raza. Voy a ir a pasarla bien, soy un viejo logrado y no tengo nada que perder”, finalizó.

Poncho de Nigris volverá a ser parte de un reality en el que las estrategias son lo más importante / Instagram: @ponchodenigris

En ese contexto, Poncho se une a la lista de famosos confirmados: Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Bárbara Torres.

De igual manera, al momento Lambda García es un nombre que suena fuerte, pero esto es solo un rumor que no ha sido confirmado o desmentido.

Wendy Guevara responde a comentario de Poncho de Nigris

La famosa influencer no dejó pasar el comentario y es que pese a que fue considerado de mal gusto, ella respondió de manera corta y sarcástica por medio de sus historias de Instagram: “O yo a él”.

No obstante, parece ser que Wendy y Poncho en realidad no tienen problema alguno, ya que hace una semana en un live de la famosa comenzaron los rumores de la participación del actor y es que uno de sus amigos comentó lo siguiente: “ella va a estar ahí encerrada con el Poncho de Nigris y cree que... ¡Ay!”.

En ese momento Wendy optó por negar saber algo de ello: “Yo no sé, yo no escuché nada”.

Incluso el propio Poncho comentó el viral clip de TikTok, asegurando que no era posible, ya que se encontraba en MasterChef, aunque claro, con su salida esto se convirtió en una realidad.