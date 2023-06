LCDLFM: ¿Sofía Rivera Torres regresaría al reality por complot del team infierno?

Sofía Rivera Torres La casa de los famosos México, luego de una polémica supuesta traición.

Un bocinazo afuera de la casa del reality La casa de los famosos México arruinó el juego de Sofía Rivera Torres, pues la calificaron de “traicionera” al llamado Team infierno conformado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara, principalmente.

Los fans que gritaron afuera de la casa acusaron a Sofía de traidora por supuestamente decir algunas conversaciones del ‘cuarto infierno’ a Ferka del ‘cuarto cielo’. Por eso, Poncho y Sergio comenzaron a hacer su estrategia que fue considerado como complot por muchos, debido a que hicieron todo para que Ferka y Sofía quedaran nominados junto a ellos.

Luego de que los integrantes del ‘cuarto infierno’ prometieran a sus seguidores que Nicola y Wendy se besarían si Poncho y Sergio se quedaban, fue Sofía la eliminada del pasado domingo.

Sofía Rivera Torres fue la segunda eliminada del reality / Instagram: @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a polémicas

La famosa reaccionó al complot del Team infierno y en una entrevista con Maxine Woodside en Todo para la mujer mencionó que su alianza con ellos se desvaneció cuando los conoció mejor, “Yo cuando entendí que nos íbamos a cuidar en el Team Infierno, realmente entendí eso, como que nos vamos a cuidar, no solo de no nominarnos, sino nuestro estado emocional. Si vemos que alguien la está regando, nos vamos a tratar de aconsejar de la mejor manera posible, y en vez de eso, me topé con que dentro del mismo cuarto estaban jugando jueguitos mentales. Creo que esto es algo que no se entendió bien”.

Sofía explicó que no quiso ser “peón” ni “rebaño” de nadie, así que optó por seguir su estrategia de ser fiel a ella misma.

“Yo la tuve muy difícil. No fui yo contra Sergio y Poncho. Estaba yo contra Sergio, Poncho, Wendy, Apio, Nicola… contra todos los que hicieron campaña, que prometieron besos y cositas así como morbosonas en caso de que yo saliera”, comentó en otra entrevista con Radio fórmula.

La esposa de Eduardo Videgaray indicó que aunque haya salido por complot sin que hubiera repercusiones para las personas que efectuaron el plan, ha tenido una buena respuesta de la gente, “yo salí por complot, pero andamos súper animados afuera y creo que la respuesta ha sido muy positiva”.

Tras su salida del popular reality de Televisa, Sofía contó que ahora puede ver todo con mayor claridad, “Yo creo que lo que más me dejó es esta certeza y esta seguridad de que nunca me voy a equivocar de que estoy haciendo lo que me da paz, que estoy tomando decisiones que van acorde a mis principios a mis valores, a mi forma de pensar. Yo sé que me estaba poniendo en una situación de riesgo, sé que tomé muchas decisiones muy arriesgadas”.

Al respecto, Maxine Woodside le expresó que la quería ver más tiempo en el reality y le gustaría que volviera, a lo que ella confesó que es verdad y le “faltó tiempo”, dejando abierta la posibilidad de que esto pueda ocurrir.

La conductora y actriz mencionó también que se sintió halagada cuando expresaron que esta segunda semana fue el duelo de titanes y que no tendría por qué ser tan pronto, “Yo me enteré de todo esto saliendo. Me enteré que la votación estuvo cerradísima saliendo, que hubo encuestas previas donde yo salía por encima de Sergio… entonces ver cuántas personas se sumaron a la causa y se empoderaron con mi bandera, es algo que me ha conmovido”.

Sofía Rivera Torres responde al hate (odio) que ha recibido tras su participación en LCDLFM

“También me advirtieron que es un programa de mucho hate (odio) y también a los haters les estoy agradecida porque finalmente es gente que se apasiona tanto con el programa y viven las emociones contigo, les caigas bien o mal, y eso también se agradece”, mencionó.

Sofía Rivera Torres fue una de las participantes más polémicas en el reality / Instagram: @sofiariveratorres

Sobre las razones que llevaron a Sofía a cambiarse de cuarto, del infierno al cielo, reiteró que fue al ver algunas actitudes de sus compañeros que no le gustaron del todo, “Llega un momento en el que te hartas de dejarte mangonear por dos machos alfa. Entonces llega un momento en el que dices, ‘no, yo voy a hacer esto como me dé la gana’”, se sinceró.

“Cómo he recibido amor y cariño desde que salí, qué barbaridad, una cosa que me ha conmovido, la pasión en la que la gente se entregó al juego, la manera en la que se envolvieron con un equipo y que tantas personas se hayan envolviendo con la bandera de mi causa me ha parecido muy conmovedor, estoy muy agradecida”, concluyó.