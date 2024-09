LCDLFMX: Gomita advierte que le hará daño a Gala Montes cuando salga y ¡la mamá de Gala reacciona!

Gomita y Gala Montes, desde el comienzo de La casa de los famosos México, han protagonizado una rivalidad por la atención de Agustín Fernández.

Ahora la misma razón ha llevado a Aracely Ordaz, nombre real de ‘Gomita’, a soltar amenazas por creer que Gala se burla de ella. Sin embargo, Montes ya ha dejado claro que todo se trata de una estrategia.

Lee: Famoso rapero se desploma frente a sus fans y muere en pleno concierto

Gala Montes y Agustín Fernández se besan ¡¿y Gomita se enoja?!

La fiesta del viernes en ‘La casa’ estuvo marcada por momentos de alta tensión y emociones encontradas. Las muestras de afecto entre algunos habitantes, como los besos entre Sian y Briggitte, así como entre Gala y Agustín, generaron diversas reacciones.

‘Gomita’, visiblemente afectada por esta situación, se retiró a un rincón para llorar. Sus compañeros, en especial Adrián Marcelo, intentaron consolarla con humor y promesas de apoyo una vez finalizado el reality. La noche culminó con una conversación entre Gomita, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, donde se dio la tremenda advertencia de la payasita.

Weyyyy Gala y Agustín besuqueándose bien intenso con “Andar Conmigo” de fondo | Gomita bien atacada llorando por eso😂😂#LaCasaDeLosFamosos #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamosoMx2 pic.twitter.com/5vLxpxjwXd — Patricia Ernesta (@patynetaaaa) August 31, 2024

Ve: Mariana Echeverría da carpetazo a LCDLFMX con humor, pero el público ¿no lo perdona?: “te lo recordaremos”

Gomita advierte que le hará daño a Gala Montes cuando salga

Durante una conversación con sus compañeros Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sian; Gomita aseguró que Gala era una p3rr* que se estaba burlando de ella y que quería partirle su **** a.

El argumento de Gomita es lo mal que la han hecho sentir, por lo que se encargará de que sienta lo mismo que ella: “Capaz y la gente de afuera me salve, pero si no me salva, afuera me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar. Nomás, si les digo, ustedes se van a acordar de que si no pasa me va a doler más, porque si no tengo corazón que afuera es mi familia, vaya la put¡z* que voy a meter con la gente que acá adentro me ha hecho sentir de la m¡3rd4”

‼️GOMITA AMENAZAS‼️



que culpa tiene gala que tu no tengas amor propio y que tu sola te andes humillando y sobajando por un wey que te tiene asca, esa paranoia que todo lo que hacen las chicas es para dañarte quiere dos pesos #LCDFMX #LCDFMX2

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/onPKP0RaBR — g! (@lestgetlost) August 31, 2024

Ve: Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Ángela y Nodal y ¡él no quería! “Me chin...”

Crista Montes, mamá de la actriz, ya salió a defender a su hija.

Las palabras de la influencer causaron indignación en las redes sociales, por lo que de inmediato comenzaron a etiquetar a la madre de Gala y es Crista Montes quien ya salió a defender a su hija.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la madre de Gala envió un mensaje a su público asegurando que ya estaba “tomando cartas en el asunto” y dijo: “no soy banda” ni “igual de n4c4 que tú (refiriéndoselo a Gomita)”. Además, señaló que sabe defenderse y “no se deja” por lo que pide que vaya a am3n4zar a otra persona pero no a su hija.

En un segundo video, la mamá de Gala Montes hizo comentarios al respecto de Gomita y su manera de consumir la b3bida: “Se ve que le gusta el chupirul ¿no? Porque desde ayer, a la hora de la cena, fue luego, luego a t0m4rle”

Finalmente hizo referencia sobre el dinero de Gala, pues Gomita asegura que ella tiene más dinero que Montes, por lo que Crista se limitó a decir: “Interesante punto de vista”, frase icónica que Gala y Mayito han usado en esta temporada.

Mira: LCDLFMX: ¿El team Tierra se acaba por Briggitte? Sian la besó y Ricardo no soportó “caíste en el juego”