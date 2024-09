LCDLFMX: ‘Potro’ revela por qué no estuvo en el reencuentro del team Tierra, ¿estará en la gran final?

Durante la gala del pasado 27 de septiembre de ‘La casa de los famosos México’, la producción sorprendió a los cuatro finalistas (Arath, Mario, Karime y Gala) con la visita de la gran parte del controversial ‘team Tierra’.

Sabine Moussier, Mariana Echeverría, Sian Chiong, Gomita, Ricardo Peralta y Agustín Fernández ingresaron a La casa, pasaron un rato agradable con sus excompañeros de ‘team Mar’ y, de paso, les pidieron disculpas por los malos comentarios y actitudes que tuvieron en su contra.

Los grandes ausentes de este reencuentro fueron Briggitte Bozzo, Adrián Marcelo y Luis ‘Potro’ Caballero. Si bien no se esperaba la presencia del regiomontano debido a su negativa de asistir a las galas, muchos se cuestionaron la razón por la cual la venezolana y el influencer faltaron a esta reunión.

Recordemos que Briggitte se coronó como la quinta finalista del show. En tanto que ‘Potro’ salió eliminado en la tercera semana. Aunque la joven no ha dado explicaciones sobre por qué no ingresó, el creador de contenido usó sus redes sociales para hablar sobre el motivo de su ausencia, ¿será que tampoco lo veremos en la gala final?

Te recomendamos: La casa de los famosos: Lista de los ganadores de las últimas temporadas

A través de Instagram, Luis ‘Potro’ Caballero explicó que, días antes de la gala del reencuentro, comenzó a presentar “fiebre, tos y complicación al respirar’, por lo que fue al hospital a que le realizaran un examen por Covid-19 e influenza.

Afortunadamente, resultó negativo a ambas enfermedades. Sin embargo, le diagnosticaron bronquitis y los médicos le recomendaron reposo absoluto en su hogar, siendo esa la razón por la que no asistió a la reunión con sus excompañeros.

Luis ‘Potro’ Caballero

“Desde el día martes, empecé a tener fiebre, tos y complicación al respirar. Al hacerme pruebas de Covid-19 e influenza (ambas negativas). Fui a una valoración médica al hospital donde me dijeron que tenía bronquitis, Me recomendaron reposo absoluto en mi domicilio y es por eso que no me vieron en LCDLF el día de ayer, ni en Vivalavi”