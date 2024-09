René Franco denuncia uso de IA tras audio en el que supuestamente “despotrica” contra ‘LCDLFMX’

Sin duda alguna, René Franco fue uno de los panelistas más controversiales de ‘La casa de los famosos México’. En diversas ocasiones, defendió el “humor negro” de Adrián Marcelo, así como algunos de los polémicos actos de algunos integrantes del ‘team Tierra’.

Por si esto fuera poco, también reprobó la cancelación de varias fechas programadas de ‘Hermanos de leche’, show protagonizado por el regiomontano e Iván ‘la Mole’.

Hace unos días, el presentador sorprendió a todos al anunciar que se retira de las galas del show, a pesar de que falta poco para la gran final. Sin dar algún tipo de explicación, mencionó en una publicación en X (antes Twitter) que su paso por el concurso había concluido.

“Les participo a todos que hoy pude despedirme de casi todo el equipo de @LaCasaFamososMx. Les informo que he concluido con éxito esta segunda temporada y que este ciclo por el momento ha terminado. Me voy a dormir y a disfrutar la gran final” René Franco

Cabe destacar que, poco después, escribió un mensaje que, para muchos, podría significar que estará presente en la gala final. Dicho post decía lo siguiente: “Pues eso era así. Porque ya no me tocaba. ¿Pero adivinen qué?”. No obstante, aún no se ha confirmado si René estará o no en el último programa.

¿René Franco despotrica contra ‘La casa de los famosos México’?

En medio de todo esto, se viralizó un audio en el que aparentemente se puede escuchar a René Franco hablando mal de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ y asegurando que “los favoritismos” arruinaron el formato.

René Franco, supuestamente “Lo que tenemos aquí es victimización estratégica y favoritismos descarados. Así de simple. Se resume como una novela más de Televisa ¿Qué es esto de crear más odio entre los participantes? Lo echaron a perder por sus frustraciones y problemas personales”

Asimismo, supuestamente se le oiría criticar a varios programas de Televisa por “hacerlas de justicieros” y promover el “bullying” a los integrantes del ‘team Tierra’.

“Refuerzan el odio. Inclusive, haciendo episodios sobre Mariana en ‘La rosa de Guadalupe’ para que la gente no se olvide de odiarla por un error. Es de locos el mundo en el que estamos viviendo. Un verdadero terrorismo mediático. Cuidado porque, con la vara que mides, serán medidos”, expresa la voz que supuestamente es la de René11.

Si bien la persona que compartió el audio aseguró que René dio esas declaraciones en una charla con algunos de sus fanáticos, tal parece que fue generado con Inteligencia Artificial.

René Franco denuncia el uso de Inteligencia Artificial

Unas horas después de que se dio a conocer el audio, René Franco, a través de su cuenta de X (antes Twitter), reposteó la publicación y negó haber dicho ese comentario, dejando entrever que pudo haber sido creado con la ayuda de la IA.

“¡¡FAKE ALERT!! ¡¡FAKE ALERT!! ¡¡¡ESA NO ES MI OPINIÓN!!! Ustedes opinen: o era un tuit de alguien más que leí al aire. ¡O ES INTELIGENCIA ARTIFICIAL! (Escuchen con cuidado.) Y opinen” René Franco

Cabe destacar que, en los comentarios de la publicación, el conductor señaló que sí cree que exista cierto favoritismo en ‘LCDLFMX’. Sin embargo, negó rotundamente haber dado las declaraciones escuchadas en el audio.

