LCDLFMX: ‘Tierra’ entra a la casa para disculparse con ‘Mar’; redes explotan por la ausencia de Briggitte

A poco de que culmine la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, la producción sorprendió a sus cuatro finalistas del ‘team Mar’ (Gala, Arath, Karime y Mario) con el ingreso de varios exparticipantes del ‘team Tierra’.

Durante la gala del pasado 27 de septiembre, Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Gomita, Sabine Moussier, Shanik Berman, Sian Chiong y Mariana Echeverría regresaron al reality para convivir con los finalistas y, de paso, pedirles una disculpa.

Recordemos que hubo muchos roces entre ‘Mar y ‘Tierra’ a lo largo de la competencia. Los integrantes de ‘Tierra’ causaron mucha molestia entre los fanáticos por ciertas acciones y comentarios que hicieron en contra de sus ahora excompañeros.

Además de gran parte del ‘team Tierra’, también ingresó Paola Durante, quien fue la primera eliminada de la competencia y pertenecía a ‘Mar’. La visita de Durante emocionó a los finalistas, principalmente a Mario Bezares, quien no dudó en recibirla con un gran abrazo.

Tras una breve convivencia, las 12 celebridades disfrutaron de un concierto privado a cargo de Río Roma. El dueto de hermanos emocionaron a todos al interpretar sus mayores éxitos.

Posterior a esto, los finalistas y los integrantes del ‘team Tierra’ platicaron por un rato más. Estos últimos aprovecharon la conversación para pedirles una sincera disculpa a sus excompañeros por sus cuestionables comportamientos y declaraciones durante su estancia en el show.

Este acto no pasó desapercibido por el equipo ‘Mar’. Una vez que se fueron sus excompañeros, conversaron sobre la “nueva actitud” de ‘Tierra’, concluyendo en que todos habían mostrado un cambio positivo tras salir del concurso.

Mario Bezares fue el primero en comentar que el ingreso de sus excompañeros fue algo sumamente “bueno”, pues todos estaban en “otro mood”, resaltando que Mariana Echeverría y Shanik Berman fueron las primeras en disculparse con él.

Mario Bezares

“Mariana llegó (y me dijo) ‘déjame abrazarte’. Yo vi que también te dijo a ti (Arath de la Torre). Shanik se sentó en mis piernas (y me dijo) ‘yo no te odio, mijito’”