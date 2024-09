Niurka presume a su novio e internautas dudan de él y le advierten: “Amiga, date cuenta”

La vida de la polémica actriz cubana Niurka Marcos nunca ha estado exenta de controversias, y su nuevo romance no ha sido la excepción. Hace pocos meses, Niurka decidió darle una nueva oportunidad al amor, esta vez con Bruno Espino, un hombre 20 años menor que ella, lo que ha desatado una ola de comentarios y críticas en las redes sociales.

A principios de agosto, la vedette presentó oficialmente a su pareja en sus redes sociales, acompañando la imagen con la leyenda: “Ups, nos llegó el amor. Contigo sí o sí”. Bruno, quien se autodenomina ‘El príncipe’ es modelo, bailarín y actor. Aunque poco se sabe sobre cómo se conocieron, Niurka ha dejado claro que se siente plena en esta nueva etapa de su vida.

Niurka presentó a su novio y le llueven las críticas

Como era de esperarse, la diferencia de edad entre la pareja ha sido el foco de muchas críticas. Ante esto, Niurka no tardó en salir a defender a su novio a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde manifestó:

“Yo no busco nada, mis santitos me lo pusieron. Me lo trajeron especial para mí. Tienen que ver nuestras pláticas qué lindas son. Es Sagitario, como yo (...) ¡Que viva el amor!, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales”.

Niurka y su novio Bruno / Instagram: @niurka.oficial

Niurka ha reafirmado que, a pesar de las opiniones negativas, se siente muy feliz y segura en esta nueva relación, mostrándose agradecida por lo que la vida le ha dado.

Niurka comparte video con su novio e internautas cuestionan su masculinidad

La pareja no ha dudado en presumir su amor en redes sociales, compartiendo momentos íntimos como sus escapadas a la playa, paseos y eventos en los que ella ha participado. Recientemente, Niurka publicó un video en el que se ve a Bruno planchándole el cabello antes de una entrevista, un gesto que ella no tardó en alabar.

“Mi amor, ¿qué haces?”, preguntó Niurka mientras Bruno cuidadosamente le pasaba la plancha por un mechón de cabello. Él respondió: “Te estoy poniendo más hermosa de lo que eres. Más bella y hermosa... Soy todo en uno”. Niurka, con una sonrisa, respondió: “Para que entiendan por qué lo amo. Eres un talento, mi hombre. Traigo estilista incluido. Te amo mi amor, te amo bebé”.

Sin embargo, este tierno momento generó una oleada de comentarios divididos entre los internautas. Algunos usuarios lanzaron duras críticas hacia Bruno, cuestionando su masculinidad y las intenciones detrás de su relación con Niurka: “Amigaaaa, date cuenta”, “A ella le gustan así, para mantenerlo”, “Él tiene una cara de gay” y “Sug... m...”, fueron algunas de las frases que llenaron la caja de comentarios.

Usuarios defienden al novio de Niurka

Pese a las críticas, varios seguidores de Niurka salieron en defensa de la pareja. “Me parece excelente, y no por eso está dejando de ser hombre”, comentó un usuario, mientras otro agregó: “Dejen las malas críticas y la envidia... son hermosos, que disfruten mientras Dios se los permita. Dios los bendiga”.

A pesar de las opiniones encontradas, Niurka continúa disfrutando de su relación, demostrando que el amor, para ella, no tiene barreras de edad ni género.

