¿Leonel García y Noel Schajris de “Sin bandera” fueron pareja? Noel responde a rumores: “Yo mordía la almohada”

En México muchos conocen la trayectoria de Noel Schajris y Leonel García como el dúo musical “Sin bandera”, el cual, cantaba y componía baladas románticas que se quedaron en el imaginario nacional. Desde siempre, ha surgido el rumor de un presunto romance entre ambos, y es Noel el que habla al respecto. ¿Lo aceptó?

Sin bandera, dúo musical / Redes sociales

¿Cuándo se fundó “Sin bandera”?

El mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris coincidieron en la escena musical de la capital mexicana a finales de los noventa.

Los dos ya escribían canciones y tenían formación musical, y descubrieron que sus voces y su estilo compositivo se complementaban bien. Así nació el dúo, “Sin bandera”, en 1998.

Aunque ambos se separaron como dúo en 2008, pronto fue que en 2014 regresaron para cumplir más compromisos musicales. Ante todo esto, llegó a surgir la teoría de que ambos eran pareja. ¿Qué dijeron al respecto?

Te puede interesar: FOTO: María José graba video con ex ‘Sin Bandera’

¿Integrantes de Sin bandera fueron pareja? / Redes sociales

¿Qué dijo Noel Schajris sobre su presunto romance con Leonel García en “Sin bandera”?

Este rumor era algo de lo que se hablaba desde hace mucho tiempo, y fue recientemente Noel Schajris, parte de “Sin bandera”, quien decidió romper el silencio al respecto, revelando curiosos detalles de la historia.

En una plática en el canal de YouTube “byjuancitotv”, el intérprete dijo lo siguiente:

Lo peor de todo es que la gente pensaba que yo era el que mordía la almohada. Eso es lo que pasa cuando eres chiquito, la gente asume. Noel Schajris

Esto lo tomó con humor Noel, ya que también mencionó que él no habría tenido reparo en decir que eran pareja, aunque en este caso, no era verdad: “ Fue como una especie de rumor, un secreto ”, finalizó diciendo el cantante.

Por tanto, aquellas teorías que colocaban juntos a ambos cantantes fueron desestimadas, y todo quedó como un ‘shippeo’ de la época.

Lee: ‘Camila’ triunfa en su gira con ‘Sin Bandera’ y presume al corista que sustituye a Samo

¿Cuáles son las canciones de “Sin bandera” más conocidas?

“Sin bandera” se convirtió en un ícono de la música en México desde el 2001, cuando poco a poco comenzaron a crear canciones que, a día de hoy, se mantienen dentro de la mente del público de nuestro país.

Aquí algunas de las canciones más famosas del dúo:



Entra en mi vida,

Suéltame,

Mientes tan bien,

Kilómetros,

Sirena,

Que lloro, entre varias otras.

Uno de sus premios más importantes es el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop por Dúo o Grupo con Voz en el 2002.

De hecho, Noel Schajris se casó con una modelo y presentadora de televisión en 2012, por lo que una relación con Leonel García parecía lejana.

Tal vez te interese: Camila y Sin Bandera, conquistan la Arena Ciudad de México