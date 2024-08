Ligia Uriarte nos revela secretos de la exitosa telenovela ´El ángel de Aurora´

Hace dos semanas inició con gran éxito por Las estrellas a las 4:30 de la tarde, la telenovela ´El ángel de Aurora´, la cual se ha convertido en líder de audiencia en su franja horaria. Es protagonizada por Natalia Esperón, Rafael Novoa y Jorge Salinas.

Uno de los personajes más importantes de la historia es el de Briana, encarnado por la actriz Ligia Uriarte, quien habló para TVNotas del gran desempeño que está haciendo en este melodrama.

“Me siento muy contenta. A la gente le está encantando. Y es bien curioso porque el productor de esta historia, Roy Campos, fue mi maestro de clase de Televisión cuando yo estudiaba en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). Él ya conocía mi trabajo. Me dijo que me tenía pensada para el personaje. Hice casting y me quedé”.

¿Qué le pasa a Briana en la telenovela “El ángel de Aurora”?

Ligia nos comentó: “Briana es una mujer inteligente, tenaz, un poco terca, que tiene muchos conflictos. Vive con su mamá que es manipuladora, la maltrata y la presiona a tomar decisiones muy equivocadas. Y, por otra parte, más adelante veremos su conflicto amoroso al enamorarse de alguien que no le corresponde. Va a a haber mucho drama”.

La actriz quien ya tiene siete años de trayectoria reconoció: “Me encanta que he podido realizar personajes muy distintos, retos actorales que el público ha recibido de maravilla y con quien estoy muy agradecida”.

Finalmente Ligia nos dijo: “Televisa me ha abierto las puertas de par en par, Me han cobijado mucho y desde que me gradué del CEA he tenido oportunidades maravillosas”.

