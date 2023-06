Lili Estefan se va contra Clara Chía por demandar a Jordi Martín y la llama desubicada

Lili Estefan una vez más demostró ser gran amiga de Shakira y es que, desde que salió a la luz que Gerard Piqué y Clara Chía mantenían una relación extramarital, la conductora no dudó en arremeter contra ella.

Y actualmente, no perdió la oportunidad en expresar su opinión sobre la situación de la demanda que Jordi Martín enfrenta a causa del supuesto acoso que vive Clara Chía y Gerard Piqué.

En esta ocasión la justicia dio la razón al fotógrafo y al momento no han autorizado la orden de alejamiento por acoso, ya que el juez aseguró que las cosas no son tan claras como la famosa pareja decía.

Lili Estefan considera a Clara una desubicada por estar a lado de Piqué

En ese contexto, Lili y el paparazzi mantuvieron una conversación en la emisión del 7 de junio del show El Gordo y La Flaca, en donde la conductora aseguró que la joven es una desubicada:

“Es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, porque el hecho de que esté con Piqué, bastante desubicada”, comentó.

Clara Chía habría argumentado que, por culpa de Jordi Martín, tiene problemas psiquiátricos / Instagram: @elgordoylaflaca

Además, no perdió la oportunidad de aplaudir nuevamente a Shakira y sus canciones, las cuales asegura tienen más sentido que nunca: “al final la canción Monotonía y todas las canciones que ha sacado, le están dando la razón a Shakira”.

Shakira y Lili Estefan se reencontraron hace unos meses. / Instagram: @liliestefan

A ello, Martín agregó que Clara Chía en realidad estaba actuando como víctima, cuando fue ella misma quien se colocó en el ojo de los medios al andar con Gerard:

“Yo lo he dicho aquí, Lili, y tú también. Clara no puede ir con ese victimismo por bandera cuando se ha metido en un matrimonio”, comentó.

Lili por su parte, añadió lo siguiente: “estoy de acuerdo contigo y más en un mundo hispano donde todo el mundo queremos a la familia, atesoramos. Es algo que mucha gente nunca se lo va a perdonar. Otros poco a poco se olvidarán”.

Clara Chía y Gerard fueron captados al salir del juzgado. / Hola

Las cosas para Chía y Piqué no resultaron como esperaban, ya que el juez señaló que no había pruebas suficientes para darles la razón, puesto que manejaban a Clara como una persona anónima que no debería de ser fotografiada en las calles, pero asimismo les recordaron que fue Piqué quien compartió ante 30 millones de personas que la joven es su pareja.

Ante ello y al momento le otorgaron la razón a Jordi, quien tenía pruebas de que no únicamente estaba tras los pasos de la pareja.