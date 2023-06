Llegada de 3 conductores a VLA aviva rumor de que Laura G vive sus últimos días en el matutino

Con estas nuevas integraciones, también vendrían salidas del matutino, y el nombre de Laura G sigue sonando con fuerza.



Los cambios en el matutino Venga la Alegría continúan y es que tras la salida de varios de los conductores titulares, ahora llegarán caras “nuevas” al programa.

De acuerdo con el mismo matutino llegarán tres nuevos conductores a Venga la Alegría para estar en el elenco principal del programa, es decir, que estarán a cuadro de lunes a viernes, siendo este 5 de junio el día que los presenten.

Sin embargo, es el Villano de los espectáculos, Álex Kaffie, quién ya se adelantó a filtrar los nombres de los elegidos para el matutino, tratándose de nada más y nada menos que: Luz Elena González, Jimena Longoria y Enrique Mayagoitia.

Luz Elena González, Jimena Longoria y Enrique Mayagoitia, se sumarían al elenco principal de VLA. / Instagram: @kike_mayagoitia/ @jimenalongoria / @luzelenaglezz

Hasta el momento ninguno de ellos ha confirmado su llegada a uno de los programas más importantes de la televisión abierta.

Sin embargo, desde que se filtraron los nombres, las redes no están muy contentas con su integración y es que aseguran en el caso de Jimena Longoria, no tiene experiencia como conductora, Luz Elena González y Kike Mayagoitia sí, de hecho él ya ha formado parte del programa, en su edición de fin de semana, el cual si bien fue aceptado, piden no tener a nadie de fin de semana en el horario de lunes a viernes.

En cuanto a Luz Elena, recordaron el fracaso que tuvo junto a Maurcio Barcelata en Aquí contigo, donde no terminaron por hacer clic con su audiencia y en 2021 a ambos les dieron las gracias.

Estos nuevos cambios vienen después de que Anette Cuburu ocupó sus redes sociales para anunciar su salida VLA. / Instagram: @anetteoficial

¡Los cambios siguen en VLA!

Sin embargo, de acuerdo con Chamonic seguirán los cambios en Venga la Alegría, por lo que posiblemente habrá más bajas en el equipo del programa matutino.

Laura G sigue sonando cada vez con más fuerza, y es que a principios del mes de mayo fue a festejar el cumpleaños de Sandra Smester, quien fue la directora de contenidos de Azteca por un tiempo y actualmente es Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos de NBC Universal Telemundo Enterprises.

Laura G acudió a festejar el cumpleaños de Sandra Smester a Miami, una gran amiga que conoció en TV Azteca / Instagram: @lauragii

Además tuvo una reunión privada algo sospechosa con Diógenes Lluberes, ex productor de VLA y ahora productor de Telemundo. Esto sumado a que se rumora que la productora actual, Maru Silva, no quiere a G, debido a los malos tratos que tiene contra el personal de producción, podría ser la próxima en irse del matutino.

Laura G acompañada de Dio Lluberes con motivos de la celebración de cumpleaños de Smester / Instagram: @lauragii

Y no sería la única, pues la cuenta de Twitter La Tía Sandra reveló que Patricio Borghetti y El Capi Pérez ya no están contemplados para esta nueva etapa de Venga la Alegría, pese a ser de los conductores más queridos.

Esta cuenta también compartió que TV Azteca ya grabó los promocionales por sus 30 años por lo que el elenco de Venga la Alegría fue citado para hacerlo. Pero lo que sorprendió es que en la lista filtrada no se encontraba Patricio Borghetti. Hasta ahora, nada ha sido confirmado y habría que darle paso al tiempo para que todas las dudas se aclaren.